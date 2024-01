Suspende el carnet de conducir, se enfada en grado sumo, hace un tik tok...y ya lleva 3,3 millones de reproducciones

viernes 05 de enero de 2024 , 17:39h

@adriananoseentera ha compartido un 'desgarrador' momento después de suspender, una vez más, su examen de conducir.



La escena comienza con la chica visiblemente afectada, llorando desconsoladamente por la decepción de no superar el examen de conducir. Entre sollozos, se lamenta diciendo : "Suspendí otra pu... vez", decía la joven, que pasaba después a mortificarse: "No sirves ni para hacer un arroz, ni para hacer un huevo frito, espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no, viviré debajo de un puente y encima en autobús".



Adriana intenta ponerse positiva : "Menos mal que he nacido guapa, menos mal, gracias mundo", se decía a sí misma.



Y más tarde contaba el motivo de sus suspenso: "Había 0,0000% de posibilidades que alguien se muriese hoy, de que alguien se muriera en mi camino... pues había una ambulancia detrás de mí con la señal luminosa. No la vi y no me cambié de carril para dejarle paso. Suspensa".



El tik tok se ha hecho viral, y en poco tiempo ha conseguido 3,3 millones de reproducciones...