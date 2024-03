Más de 1.500 tractores y 10.000 agricultores de Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ávila y Burgos se manifiestan este domingo en Madrid

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de marzo de 2024 , 08:01h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Este domingo, 17 de marzo, se ha convocado en Madrid una nueva tractorada multitudinaria, la primera en casi tres semanas. Convocada por Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, esta protesta contará con más de 10.000 agricultores y ganaderos acompañados de 1.500 tractores.



Se desarrollará durante varias horas por el centro de la capital. Los convocantes alegan que «nos siguen sobrando los motivos para protestar», y que las medidas anunciadas por el Gobierno no son más que «parches».



Los tractores, que llegarán desde Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid comenzarán su concentración frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las 10:30, iniciando la marcha a partir de las 11:00 para llegar sobre las 13:30 horas al Ministerio de Agricultura.



Los manifestantes a pie liderarán la marcha seguidos de los tractores. A partir de las 11:30 horas comenzarán desde la Plaza de San Juan de la Cruz, avanzando hacia el sur por los carriles centrales del Paseo de la Castellana, ambos sentidos del Paseo de Recoletos y un sentido del Paseo del Prado. La manifestación finalizará en el Paseo de la Infanta Isabel. La protesta finalizará en torno a las 14:00, aunque es posible que se alargue hasta las 16:00.



Según informa La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, se han acordado 5 rutas para que los manifestantes entren en la capital y lleguen a la Plaza de San Juan de la Cruz.



La ruta Guadalajara – Madrid entrará a la Comunidad por la M-121 pasando por Meco, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, y Coslada. En la capital entrará por la M-40, y pasará por la Glorieta de Arcentales, Avenida Arcentales, Avenida de Canillejas a Vicálvaro, Calle Alcalá, Calle Francisco Silvela, Calle Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, llegando a la Plaza de San Juan de la Cruz.



La ruta Tarancón – Huete – Madrid pasará por Villamanrique de Tajo, Villarejo de Salvanés, Carabaña, Arganda del Rey, Velilla de San Antonio, y Mejorada del Campo, hasta enlazar con la M-203 y entrar a la Calle Pirotecnia, Calle Aurora Boreal, Avenida de la Democracia, Plaza Alonso, Calle Casalarreina, Avenida Daroca, M-23, Calle O’Donnell, Calle Doctor Esquerdo, Calle Francisco Silvela, Calle Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, llegando a la Plaza de San Juan de la Cruz.



La ruta Villasequilla – Sonseca - Pulgar – Torrijos – Valmojado – Madrid pasa por Griñón, Fuenlabrada, Leganés, y la M425 hasta llegar a Madrid, donde ocupará la Vía Lusitana, Calle Marcelo Usera, Calle Vado de Santa Catalina, Paseo de las Delicias, Calle Bustamante, Calle Ramírez de Prado, Calle Méndez Álvaro, Calle Comercio, Avenida Menéndez Pelayo, Calle Príncipe de Vergara, Calle Francisco Silvela, Calle Joaquín Costa, Paseo de la Castellana, llegando hasta la Plaza de San Juan de la Cruz.



La ruta Ávila – Arévalo – Cuellar – Madrid pasará por El Espinar, Galapagar, y Pozuelo de Alarcón hasta llegar a la carretera M-500 y entrar en Paseo de Ruperto Chapí, pasando por Paseo de Camoens, Calle Marqués de Urquijo, Calle Alberto Aguilera, Calle Carranza, Calle Sagasta, Calle Santa Engracia y la Calle José Abascal (esta columna esperará en José Abascal con Paseo de la Castellana el paso de la manifestación para unirse a la misma).



La ruta Burgos – Aranda De Duero – Madrid entrará por Lozoya, pasando por Sieteiglesias, El Berrueco, Torrelaguna, San Sebastián de los Reyes, y la M-603 para entrar a Madrid por la Calle Nuestra Señora de Valverde, Avenida Llano Castellano, Calle Mauricio Legendre, Calle Enrique Larreta, Calle Mateo Inurria, Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana, llegando a la Plaza de San Juan de la Cruz.



Los tractores abandonarán el lugar por las mismas rutas de ida o por aquellas que les indiquen, con excepción de la Ruta de Guadalajara, por coincidir con la celebración del partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona.



«Nos siguen sobrando los motivos»



Esta nueva tractorada marchará desde el Ministerio de Transición Ecológica hasta el Ministerio de Agricultura. El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha declarado que esta decisión no es aleatoria. «El que está mandando en la agricultura española no es el ministro Planas sino la ministra Teresa Ribera, que impone medidas medioambientales que no nos dejan producir y no hace nada para que no entren fresas con hepatitis o carne con clembuterol».



Los convocantes han criticado que el ministro Luis Planas siga sin recibirles para conocer sus reivindicaciones. «Propone que las flexibilizaciones de la PAC entren en vigor para 2025 y nosotros queremos que sean ya para 2024. Pedimos una reforma inmediata de la PAC, que no podemos tener una política europea que no es agraria sino medioambiental», ha indicado, añadiendo que la Ley de la Cadena Alimentaria «no está funcionando».



Durante la protesta, los manifestantes tienen previsto, además, donar cerca de 125 litros de aceite de oliva virgen extra a la organización Mensajeros de la Paz, y además se donará sangre. El coordinador ha aclarado que «es un acto simbólico, porque nos estamos dejando la sangre en el campo y queremos que sea una medida de solidaridad con el resto de la sociedad».