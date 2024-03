IU solicita al Ayuntamiento de Guadalajara que exija a la Junta la inclusión de la ciudad como zona tensionada de alquileres

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 13 de marzo de 2024 , 13:09h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El problema del acceso a la vivienda es uno de los principales que tiene nuestra ciudad, la escasez de oferta, los altos precios y la inacción de las Administración, provocan el incumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española donde se declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.



Hoy 13 de marzo entra en funcionamiento efectivo el nuevo sistema estatal de precios de referencia del mercado de alquiler, que permite poner topes a las rentas de alquiler en las comunidades autónomas que declaren áreas tensionadas.



Pese al evidente problema social al que nos enfrentamos y la regulación que facilita la Ley por el derecho a la vivienda vigente desde mayo del 2023, la Junta de Comunidades no ha hecho nada por desarrollarla, afrontando el problema con promesas de favorecer la construcción privada de vivienda, cuando la gente sabe lo difícil y caro que es alquilar.



El Ayuntamiento debe solicitar a la Junta que declare a nuestra ciudad zona tensionada, ya que obligaría a los grandes tenedores de vivienda en alquiler (10 o más) a bajar las rentas hasta el indice y al resto de caseros a congelarla, como mínimo. La Junta no está desarrollando sus competencias en vivienda y al menos no debería obstaculizar los instrumentos que ha puesto en marcha el gobierno de España a través de la Ley de Vivienda.



Realizado un muestreo por barrios de nuestra ciudad podemos ver como el indice situaría los precios muy por debajo de los precios que se están cobrando en la mayoría de los casos:



Una vivienda en la calle cuesta del Hita en el barrio del Alamín entre 462 y 571 euros.



Una vivienda en la calle Benito Hernando, en el Centro entre 415 y 585 euros.



Una vivienda en la calle Avda del Ejercito, Casas del Rey, entre 420 y 571 euros



Una vivienda en la calle Dr. González Hierro, en la Amistad, entre 394 y 523 euro



Una vivienda en la calle Arca del Agua, en los Manantiales, entre 432 y 586 euro