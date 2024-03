Nuevos investigados en Guadalajara por la falsificación de partes médicos de incapacidad temporal

La Guardia Civil ya investigó a otras nueve personas por estos hechos en febrero de 2023 en una primera fase de esta operación

lunes 11 de marzo de 2024 , 14:01h

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara en el marco de operación “FALSHITAS II” ha investigado a 11 personas como presuntas autoras de un delito de falsificación de documento público por la falsificación de partes médicos de incapacidad temporal.



La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Guadalajara en una segunda fase de esta operación iniciada en agosto de 2022, recibió nuevas comunicaciones de la Gerencia de Coordinación e Inspección del SESCAM sobre la supuesta falsificación de partes de alta y de baja de incapacidad temporal, presentados por trabajadores de empresas radicadas en las provincias de Guadalajara y Toledo.



La Dirección Provincial de la Seguridad Social de Guadalajara detectó que estos partes podrían ser fraudulentos dado que en los mismos no constaba el historial clínico de los pacientes e igualmente existían otros indicios que hacía dudar sobre su autenticidad, ya que en algunos de ellos se observaban fechas modificadas, fechas que se solapaban con otros partes de incapacidad temporal e incluso partes médicos expedidos por facultativos que ya no se encontraban destinados en esos centros médicos.



Practicadas las correspondientes investigaciones en las que los agentes se entrevistaron con los facultativos afectados y tras realizar un minucioso estudio de la documentanción recibida, se logró identificar a los presuntos autores de los hechos que residían en distintas localidades de la provincia.



La Guardia Civil instruyó diligencias por la investigación de once personas, con edades comprendidas entre los 20 y 45 años de edad, de distintas nacionalidades, que fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de los de Guadalajara.