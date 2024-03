El Plan Integral de limpieza llega al centro de Guadalajara, también con plantación de árboles

Se trata de un mantenimiento integral del barrio que incluye limpieza intensiva, reparar aceras, succión del alcantarillado, reposición de papeleras y contenedores, limpieza de grafitis y también actuaciones en luminarias y en el mantenimiento de zonas verdes, con nuevas plantaciones en 25 alcorques vacíos.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 08 de marzo de 2024 , 18:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Plan Integral de limpieza y mantenimiento de barrios del el Ayuntamiento de Guadalajara ha llegado en esta semana a la zona centro de Guadalajara, donde los servicios de limpieza están actuando ahora de manera más intensivas en barrido y baldeo de calles como Miguel Fluiters, Bardales, Plaza y calle Mayor, Plaza Moreno o doctor Ramón y Cajal, entre otras, y también con actuaciones especiales de fregado y limpieza de puntos críticos con productos químicos, etc.



“Tal y como estaba planificado el zafarrancho de limpieza llega ahora al distrito centro de la ciudad de Guadalajara, que como todos los barrios de la ciudad, es un barrio de primera, pero donde la dejadez de los últimos años había dejado huella y había una gran demanda vecinal”, ha señalado el concejal de Servicios municipales, David García, cuando esta mañana presentaba el dispositivo junto al concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil.



“Una vez más no se trata solo de limpieza, sino de un mantenimiento integral del barrio que incluye reparar aceras, limpiezas en el alcantarillado, reposición de papeleras o contenedores estropeados, limpieza de grafitis y también actuaciones en luminarias y en el mantenimiento de zonas verdes, tareas que se hacen coordinando brigadas y servicios de diferentes concejalías y trabajando al unísono”, ha explicado el concejal de Servicios, quien además apuntaba que también está presente en la zona la unidad móvil de la Policía Local, como medida complementaria.



Desde la concejalía de Medio Ambiente, su titular José Luis Alguacil, ha explicado que, en la zona del casco histórico, se han plantado una totalidad de 25 alcorques que se encontraban vacíos, “tanto en la Plaza de Dávalos, cuesta de San Miguel y también en la plaza del Jardinillo que ya se están plantando, así como toda la mejora de las jardineras en diferentes plazas”.



“También se ha acabado todo el cambio de las farolas a farolas fernandinas, tanto en la plaza de Fernando Beladiez, como en la Plaza de la Concatedral”, ha informado Alguacil, también responsable del alumbrado público, que anunciaba un repaso integral de todas las farolas y centro de transformación, en esta zona centro de Guadalajara.



Por último, Alguacil recordaba que en breve comenzará el proceso de renaturalización el casco histórico, con el nuevo contrato de jardines se va a adjudicar en breve, “que va a dar mucho más lustre a nuestro casco, y un verde verdadero, no falso o pintado como en los último años”.



Balance de la limpieza Integral en Aguas Vivas



El concejal de Servicio, David García, también hacía balance de las actuaciones realizadas el barrio de Aguas Vivas durante el mes de febrero y anunciaba que tras la Semana Santa se actuará con el Plan integral en el barrio del Alamín, “porque vamos a llegar a todos y cada uno de los barrios, y cuando terminemos volveremos a empezar”.



Así, ha detallado que en Aguas Vivas se ha actuado durante 22 días, y se ha limpiado una media de 40 grafitis al día, en cierres metálicos, puertas, cierres de garajes y centros de transformación, con un total de 800 grafitis retirados. También se han reparado 18 papeleras y sustituido otras 14 que estaban vandalizadas, se han reparado 17 contenedores y 3 sustituidos.



También han sido sustituidos algunos bolardos en zonas puntuales, se han limpiado 689 invernales y cerca de 900 metros lineales de colectores de saneamiento con camión succionador.



“Además de esto, se ha atendido el arreglo de alcorques y baldosas levantadas, asegurando el itinerario peatonal en las calles la Tajera, Glorieta Brigada de Cogolludo, calle Bolarque, Laguna grande, Laguna chica, Avenida del vado y Laguna de Taravilla, y una reparación importante de una escalera en la calle Rafael de la Rica, que es la que conecta Aguas Vivas con el centro y tiene un uso intensivo de peatones”, ha explicado García.