Un informe técnico da la razón al PP de Pioz y alerta del riesgo de mantener abierto el parque de La Galiana, ante la “dejadez e incompetencia” del gobierno

El portavoz popular en el Ayuntamiento, José Luis Sánchez, reitera la necesidad de actuar de inmediato acorde a lo que se refleja en el informe del arquitecto municipal

REDACCION

jueves 07 de marzo de 2024 , 13:48h

Un informe de los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Pioz, solicitado por el Grupo Popular, ha concluido que el parque de La Galiana “…se deberá cerrar cautelarmente hasta que las actuaciones a ejecutar permitan un uso seguro del mismo”. Así, el informe detalla un pormenorizado estado actual de las instalaciones del parque y las medidas necesarias que el Ayuntamiento debe llevar a cabo para garantizar la seguridad de los usuarios tales como sustitución de luminarias, reposición de fuentes, tapas de arqueta, malla de cierre del parque y mobiliario urbano, finalizar la cobertura de arena de la zona de juegos infantiles o retirar soportes de las papeleras para evitar riesgos de golpes, entre otras.



Pese a ello, el gobierno de Pioz, formado por el PSOE y los dos tránsfugas de Vox, “todavía no ha tomado medidas, haciendo caso omiso al informe del arquitecto municipal”. Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, quien ya denunció esta situación hace casi dos meses advirtiendo del riesgo que suponía el estado de algunas infraestructuras y pidiendo al alcalde la adopción de medidas dada su responsabilidad. Sánchez ha recordado que los concejales del PP, preocupados por la seguridad de sus vecinos, solicitaron un informe técnico cuya visita fue girada el pasado 15 de febrero y que ahora ha concluido que el estado en el que se encuentra “es el que ya se advirtió desde el Grupo Popular”.



En el informe técnico se detalla que “a la vista de la inspección, los elementos vandalizados no cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la legislación aplicable a zonas de juego y de estancia públicas, con lo que las instalaciones del parque no reúnen condiciones suficientes, además de que, para evitar riesgos eléctricos, la instalación de alumbrado público del parque deberá permanecer sin tensión hasta la reposición de las luminarias y las tapas de protección del alumbrado, lo que hace inviable su uso nocturno”. En definitiva, el arquitecto municipal dice claramente que “el parque necesita un acondicionamiento para su puesta en funcionamiento, no siendo aconsejable su utilización hasta que se subsanen los elementos que pueden producir riesgo para sus usuarios, lo que puede derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento en caso de caídas, o golpes con los elementos instalados”.



Con este informe, “el alcalde y su concejal de Parques, Alejandro Porcal, ya no pueden hacer caso omiso a las reclamaciones de este Grupo Popular, de los vecinos y de los propios servicios técnicos del Ayuntamiento, por lo que le pedimos que actúe ya poniendo como prioridad la seguridad de todos los usuarios”. El portavoz del PP ha finalizado denunciando “la incompetencia y la dejadez” a la que este gobierno, con el alcalde a la cabeza, “tiene sometido a nuestro municipio y que se demuestra con casos como este” por lo que, asegura, “nosotros desde el Partido Popular vamos a seguir trabajando en la misma línea y alertando de situaciones como la del parque de La Galiana siempre pensando en lo mejor para nuestros vecinos”.