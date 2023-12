El PP de Pioz denuncia “opacidad y amiguismo en la gestión” del gobierno del PSOE con los dos ex concejales de Vox

Los concejales del Partido Popular aseguran que estarán “muy vigilantes” ante el “aumento de facturas y los gastos exagerados” que están apareciendo en el ayuntamiento de Pioz

viernes 29 de diciembre de 2023 , 13:36h

Los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Pioz han denunciado “falta de transparencia” en la gestión del gobierno formado por el PSOE y los dos ex concejales de Vox que han abandonado la formación a cambio de dos sueldos que cuestan a los vecinos casi 66.000 euros al año. Denuncian que “todas las preguntas que hacen al alcalde obtienen como respuesta que “tienen que estudiarlo” y esas respuestas nunca llegan”. Esto, aseguran, “podría tener que ver con que el alcalde socialista Manuel López está ausente en el Ayuntamiento, ya que tiene otro cargo como asesor de la Junta en Guadalajara, que parece que es lo que iba buscando cuando se presentó a las elecciones”.



Además, el portavoz del Grupo Popular, José Luis Sánchez, ha criticado que el “amiguismo” se haya instalado en el Ayuntamiento al igual que la forma de proceder en las licitaciones. Sánchez ha asegurado que “desde la oposición del Partido Popular seguirán muy vigilantes ante la falta de licitación en algunos contratos de dudosa legalidad y su adjudicación “a dedo” a personas o empresas cercanas al alcalde y al gobierno en detrimento de la libre competencia hacia el resto de empresas”. Esto va unido al “aumento de facturas y gastos exagerados” en algunos conceptos.



El “pacto de la vergüenza”



Por otro lado, y en relación con el “pacto de la vergüenza” por el que el PSOE “compró” a dos concejales de Vox a cambio de ponerles sueldo en un claro caso de transfuguismo, desde el PP de Pioz han querido dejar constancia de las “reuniones del Grupo Popular con los portavoces de otros partidos ante la situación de dejadez y abandono que había en el Ayuntamiento”, pero que “nuestra intención nunca fue una moción de censura a cualquier precio”. Y aquí han denunciado también la “falta de escrúpulos” por parte del Partido Socialista y los tránsfugas de Vox al convocar plenos extraordinarios “cuando conocían que el único concejal que queda de Vox, en tratamiento médico actualmente, se iba a ausentar; por lo que se aseguraban la mayoría”.



“Nosotros siempre hemos tenido claro que queríamos gobernar con nuestro equipo, con personas preparadas y cualificadas, y no con personas que no veíamos capacitadas para gobernar un ayuntamiento”, han manifestado, añadiendo que “somos coherentes y preferimos seguir haciendo una oposición responsable y seria” porque “nunca fueron los sueldos nuestra prioridad como se ha demostrado que sí era la de otros concejales”.



Además, han comparado esta situación con lo que ha ocurrido con el PSOE a nivel nacional “que lo mismo les vale gobernar con la ultraizquierda que con los herederos de ETA, que con los separatistas, y ahora aquí en Pioz con tránsfugas de Vox con tal de seguir en el poder”. Afirman, además, que “si el PP hubiera entrado en su juego seguramente también les hubiéramos valido, pero nosotros tenemos principios y valores”, ha dicho el portavoz del PP en Pioz. Por esto, han apuntado en respuesta a las declaraciones del alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, queda más que patente quiénes son “los patéticos y sinvergüenzas”.