Aprobado en Pleno el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Guadalajara para 2024, que asciende a casi 96,3 millones de euros

“Son unos presupuestos reales, rigurosos y equilibrados”, ha señalado el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, “cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria y permitirán garantizar los servicios públicos municipales de calidad”.

lunes 04 de marzo de 2024 , 20:37h

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y VOX, y en contra del PSOE y AIKE, el Presupuesto municipal para 2024 que asciende a 96.289.693,33 euros, con un incremento de un 5,48% respecto al ejercicio anterior, habiendo sido rechazadas todas las enmiendas.



Ahora el presupuesto se somete a información pública, durante quince días hábiles, y si no hay alegaciones entrará en vigor a finales de marzo.



“Son unos presupuestos reales, rigurosos y equilibrados”, ha señalado el concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, “cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria, están informados favorablemente por los técnicos y son los presupuestos de las soluciones a los problemas de los vecinos de la ciudad y permiten mantener el equilibrio y la capacidad financiera necesaria para garantizar los servicios públicos municipales”.



Antes de exponer las cifras, Esteban ha recordado que existe un agujero vivo “que es un socavón de más de 20 millones de euros”, con 9 millones menos de ingresos y 7 millones de euros más de gastos no presupuestados, además de sentencia y facturas pendientes, del anterior alcalde, Alberto Rojo, “que estos presupuestos deben solucionar, porque los desmanes de algunos los pagamos todos, los pagan los ciudadanos”.



Ingresos reales que garantizan el mantenimiento de los servicios



Abordando ya las cifras del Presupuesto municipal 2024, en el estado de ingresos Esteban destacaba el capítulo 1 de ingresos en 44.169.000 millones de euros, “son 6,7 millones más, donde está el IBI, las plusvalías y la previsión de participación en los Ingresos del Estado por cesión de IRPF, que es estimada

porque los que nos desgobiernan aún no han tenido tiempo de facilitar el dato”.



El capítulo de impuestos indirectos asciende a 9.616.122,00 €, “baja en 2,6 millones de euros sobre todo porque se corrigen los cálculos del ICIO”, mientras que la partida de tasas y precios públicos prácticamente se mantiene, y asciende a 16.266.150 euros”, ha explicado el concejal.



Por transferencias corrientes (capítulo IV) los ingresos ascienden a 21.568.610,00 €, capítulo que sube casi un 20% por el previsible incremento en la participación del fondo del Estado, mientras que de ingresos patrimoniales hay 669.000,00 €, y otros 4.043.806,93 €, se refiere a la concertación de una operación de crédito.



“Son ingresos que garantizan el mantenimiento de los servicios a los ciudadanos que tan deteriorados estaban en los últimos tiempos y la licitación de nuevos contratos caducados”, ha resumido Esteban.



Un presupuesto social que apuesta por el empleo



En cuanto al resumen de gastos las partidas más significativas son el gasto de personal, 36,4 millones de euros “es un 1 millón de euros más, como consecuencia de la doble actualización de los salarios de los empleados públicos, un 0,5% ya aplicado y una previsible subida del 2% pendiente de los Presupuestos del Estado, además de la cobertura de plazas reservadas a funcionarios públicos”, ha explicado Esteban.



En el capítulo de los servicios se pasa de 36 a 39 millones de euros, teniendo ya en cuenta las nuevas licitaciones, las revisiones de precios y los efectos de la inflación, mientras que, en gastos financieros, que ascienden a 1,3 millones de euros, “hay un incremento, porque además de la deuda se contemplan los intereses de esa sentencia del SP11 que se dejó sin pagar”.



En transferencias corrientes, el gasto asciende a 8.943.00,00 €, que contempla una nueva línea de ayudas para las empresas a la contratación y 200.000 euros más para resolver el desequilibrio del transporte urbano de viajeros, según ha explicado Esteban.



Esteban también detallaba en el resumen de gastos que se contempla casi un millón de euros para el Fondo de Contingencia, para gastos imprevistos o corregir ingresos, “donde hemos querido ser prudentes”.



La consignación de Inversiones reales asciende a 5.164.044,57 €, donde se incluyen los proyectos en marcha y los proyectos de los presupuestos participativos, mientras que en pasivos financieros hay 4 millones de euros para atender la amortización de la deuda.



Apuesta por una ciudad más segura y con mejor movilidad



Las principales apuestas políticas de estos presupuestos, según Esteban, pasan por mejorar la seguridad y la movilidad, con 15,3 millones de euros, destacando la inversión del nuevo Parque de Bomberos que ya está en marcha (con1,1 millones de euros en este presupuesto), así como el nuevo contrato del transporte urbano, a punto de ser licitado.



En vivienda, urbanismo, servicios públicos, ZBE, vías públicas, residuos cementerio, medio ambiente y zonas verdes se destinarán 25,9 millones de euros, un 4% de incremento, “con mejores servicios que es mejor calidad de vida para nuestros vecinos, como el contrato de las zonas verdes, con un incremento de más de 1 millón de euros”.



En el ámbito de los servicios sociales, igualdad, mayores, cooperación al desarrollo y diversidad, se destinan 7,4 millones de euros, un incremento de 17,4%, “porque obras son amores y no buenas razones”, apostilló el concejal.



En materia de empleo, se destinan 1,7 millones de euros de recursos propios, y no sólo se mantiene el plan de empleo y se crean ayudas a la contratación para empresas, sino que además se opta a una convocatoria europea (Efeso), lo que supondrá 3 millones de euros en políticas activas de empleo, “que es la apuesta más importante por el empleo que se ha hecho nunca”.



Para el mantenimiento de educativos de Infantil y Primaria, habrá 4 millones de euros, un14% más, mientras que, para infancia, adolescencia y juventud, hay consignado 1,34 millones de euros, un 29% de incremento.



En cultura hay 3,8 millones de euros destinados a programación y los diferentes espacios culturales de la ciudad, que son 100.000 euros más para actividades culturales y en Deporte 7,3 millones de euros, un 3,2% de incremento.



En promoción económica, comercio y turismo hay 1,3 millones de euros frente, un incremento del 5,5%.



“Este es el presupuesto de servicios, los números lo acreditan y se redistribuyen de manera adecuada para que todas las áreas puedan hacerlo mejor, en beneficio de todos los vecinos y con especial atención por aquellos que más lo necesitan”, ha resumido Esteban “y además se destina menos, levemente, a órganos de gobierno”.



Parque de Bomberos y mejora de ejes urbanos



Por último, Esteban reseñaba que hay 5,2 millones de euros destinados a inversiones directas, destacando que abarcan todas las concejalías, entre las que destacó las transmisiones para la policía local (100.000 euros), el aparcamiento disuasorio de la calle Hermanos Fernández Galiano (423.351 euros), y la segunda anualidad de la primera fase del Parque de Bomberos (1.115.000 euros).



También destacaba la inversión en dos ejes urbanos, con las obras del Paseo Fernández Iparraguirre (321.000 euros) y las de la avenida del Ejército-Plaza de España (357.000 euros), para iniciar redacción de los proyectos y tratar de conseguir fondos europeos.



Las distintas partidas de los presupuestos participativos para todos los barrios, los nuevos vehículos del parque móvil con 120.000 euros, junto con y las obras del Centro Social de la calle Cifuentes, con 850.000 euros, son otras inversiones destacadas.



Con las transferencias de capital se contempla entre otras inversiones 120.000 euros para las ayudas a la rehabilitación en el casco histórico y 160.000 euros para el albergue Betania.



Aprobado el techo de gasto y la actualización de la tasa de basura



Previamente a la aprobación del Presupuesto municipal el Pleno aprobó el techo de gasto, que queda fijado en 89.253.922,90 €.



También se aprobó previamente la actualización de la tasa de basura por el incremento del coste de la tasa de tratamiento de residuos aprobado por la Diputación Provincial de Guadalajara, que ha pasado de 26 euros la tonelada, a 58,46 euros, con un incremento del 124,8%.