Antena 3 Noticias sigue haciendo historia: cumple 50 meses consecutivos con los informativos líderes

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 02 de marzo de 2024 , 20:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Antena 3 Noticias suma 50 meses consecutivos de como los informativos líderes, un hito jamás logrado por una cadena de televisión privada en España. Los espectadores han depositado su confianza en Antena 3, convirtiendo sus informativos en líderes absolutos cada uno de los meses desde enero de 2020 hasta la actualidad.



La cadena líder de España ha hecho de su oferta informativa un eje fundamental de su parrilla y de su liderazgo. Así, Antena 3 Noticias se ha convertido desde hace 50 meses en los informativos más vistos y mejor valorados por los espectadores. Bajo la dirección de Santiago González y con un equipo comprometido con la información de calidad y el rigor, Antena 3 Noticias arrasa en audiencia mes tras mes, con unas distancias abrumadoras con respecto a sus competidores y con todas sus ediciones líderes.



"Llevamos años apostando de manera firme por una información de calidad, plural y rigurosa y por los mejores profesionales y periodistas; sin parar de innovar y de incorporar la mejor tecnología. En Atresmedia siempre hemos entendido que la información debía ser un eje vertebrador de nuestro modelo de televisión y de nuestro compromiso con la sociedad. Alcanzar 50 meses de liderazgo consecutivo con Antena 3 Noticias es un hito que nos demuestra la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros", indica Javier Bardají, consejero delegado de Atresmedia.



"Esa confianza es nuestro activo más valioso y, por ello, estamos comprometidos en proporcionar información veraz, contrastada y fiable a nuestra audiencia. Es nuestra responsabilidad con la sociedad. Y los espectadores han reconocido nuestra labor y nos premian con este liderazgo incontestable mes a mes. Quiero felicitar a Santiago González y a todo el equipo de Antena 3 Noticias por su trabajo diario, que ha convertido a los informativos de Antena 3 en los más vistos y más valorados por los ciudadanos", concluye Bardají.



Santiago González, director general de Antena 3 Noticias desde 2016, celebra que "el liderazgo actual es el resultado de ocho años trabajando de forma seria y rigurosa". "Nuestro trabajo consiste en informar, pero también tenemos la obligación de contribuir a hacer una sociedad mejor. No tiene sentido disfrutar del crédito que nos dan los ciudadanos sin ayudar a los demás. Contribuimos a que cada día Atresmedia se haya convertido en líder del sector. A que siga siendo una marca comprometida con la comunicación veraz, plural y de valores. Queremos que nuestra sociedad sea mejor y trabajamos por y para las personas. Nuestra marca es un valor de futuro. No se entiende una parte sin el todo", indica González.



"Es un auténtico privilegio que un Grupo de comunicación crea en la pluralidad, confíe en los profesionales y apueste de forma tan decidida por la información. Ese margen diario de maniobra tratamos de devolverlo en forma de resultados y coherencia", apunta el director de Antena 3 Noticias.



50 meses arrasando en audiencia

Son ya 50 meses de liderazgo. Antena 3 Noticias cuenta con una media de más de 2,2 millones de espectadores (3,6 millones de espectadores únicos) y un 18,4% de cuota, lo que se traduce en una enorme distancia de varios puntos con sus perseguidores. Su liderazgo es tan abrumador que Antena 3 Noticias ha sido el informativo más visto en el 93% de los días en estos 50 meses. Además, en un 67% de los días, Antena 3 Noticias ha sido el contenido más visto de toda la TV.



En este mes de febrero que cumple su mes 50 como líder informativo, Antena 3 Noticias crece y amplía diferencias. Todas las ediciones de Antena 3 Noticias son líderes. Cada día de febrero, Antena 3 Noticias ha llegado a más de 3,5 millones de espectadores únicos (casi 2,2 millones de espectadores de media).



Por ediciones, Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe, registra este mes de febrero su mejor dato en 15 años (septiembre 2008). Logra un 22,7% de cuota con 2.264.000 espectadores de media. Crece casi un punto en este mes y aumenta su distancia en 11,3 puntos sobre su rival directo. Es la mayor diferencia en esta edición en 26 años. Encadena 73 meses de liderazgo consecutivo en la sobremesa (desde feb-18), siendo el informativo de mayor cuota de la TV.



Por su parte, Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés y Esther Vaquero, es el contenido regular más visto de la TV. En febrero crece hasta el 18,2% con una media de 2.359.000 espectadores. Cumple 43 meses como el informativo líder del prime time (desde agosto de 2020) y continúa marcando una abrumadora distancia con su principal competidor, distancia que se ha ampliado en este 2024 más de un punto en relación a diciembre.



El firme liderazgo de Antena 3 Noticias se extiende también a su edición de fin de semana, conducida por Matías Prats y Mónica Carrillo. Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,3% y 1.884.000) suma en febrero 43 meses como la opción informativa más vista. La primera edición (21,4% y 2.153.000) acumula 43 meses consecutivos como líder de la sobremesa de los sábados y domingos y 35 meses como el informativo más visto del fin de semana. Logra su mejor cuota en casi 15 años (enero de 2009) y su mes más visto en un año. Aumenta la ventaja con su rival a +10,2 puntos. Por su parte, la segunda edición (12,8% y 1.652.000 en febrero) cumple nueve meses consecutivos como líder, aventajando en 3 puntos a su competidor, la distancia más alta en un año.



'Noticias de la mañana' (13,9% y 176.000 en febrero), con Manu Sánchez y Marina Monzón, es el informativo matinal más visto y la opción líder durante su franja de emisión.



Antena 3 Deportes vuelve a ser la información deportiva líder y más vista de la TV, destacando la edición de Sobremesa de lunes a viernes repitiendo el máximo histórico (19,1%) de enero.



Creciente liderazgo en audiencia y reconocimiento

Desde la incorporación de Santiago González a la Dirección General de Antena 3 Noticias en julio de 2016, se apostó por un proceso de renovación que ha llevado a los informativos de Antena 3 a posicionarse a la vanguardia de la oferta informativa. Es así como Antena 3 Noticias ha pasado a ostentar el récord de haberse convertido en los primeros informativos de una cadena privada que se sitúan como líderes durante cincuenta meses consecutivos.



Una posición alcanzada en 2018, cuando Antena 3 Noticias escaló por primera vez en doce años al liderazgo absoluto. Al cierre de aquel año histórico, los informativos de Antena 3 fueron los más vistos de la televisión con una media de 13,4% y cerca de dos millones de espectadores.



Dicho crecimiento ha sido paralelo a la intensa agenda informativa desarrollada a nivel nacional e internacional en estos años. Antena 3 Noticias, un referente a la hora de informar, ha recibido la confianza y el respaldo de la audiencia como recompensa a su credibilidad y a su trabajo en coberturas como la pandemia de COVID, los diversos procesos electorales en España, la erupción volcánica de La Palma o los conflictos de Gaza y Ucrania, entre otras.



Esta labor ha hecho que Antena 3 Noticias encabece el ranking como fuente principal y más utilizada por los usuarios para informarse con un 42%, según el informe Digital News Report 2023 del Reuters Institute y la Universidad de Oxford, un referente mundial en hábitos de consumo informativo.



Además, los informativos de Antena 3 y sus trabajadores han recibido diversos galardones y premios, tanto a nivel colectivo como individual, por su labor profesional y por su apoyo a diversas causas en favor de la transformación positiva de la sociedad: Premios Iris, Premio Talento, Premio Meridiana, Premio Francisco Cerecedo, etc.



A la vanguardia tecnológica y marcando tendencia Antena 3 Noticias también ha apostado por una constante renovación en los medios y tecnologías al servicio de la información. También en ese campo se ha posicionado como líder, con un plató innovador integrado con la redacción que se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.



El plató de Antena 3 Noticias ha sido pionero a la hora de contar con la pantalla global de mayor definición (14,4 metros de longitud y 2,7 metros de altura) y cuatro cabezales robotizados. Asimismo, los informativos de Antena 3 han liderado el empleo de realidad aumentada, aportando otra novedad más al ámbito informativo y creando tendencia en el sector.



Todo ello, reforzado por una línea gráfica y un diseño estético vanguardista y en permanente evolución, bajo el desarrollo continuo de la Dirección de Imagen Corporativa de Atresmedia.



Antena 3 Noticias, también en internet

Además, el deseo de innovación constante y de llegar a nuevos nichos informativos ha hecho que en estos años Antena 3 Noticias haya potenciado su marca en internet. En ese sentido, los informativos de Antena 3 han puesto en marcha un proceso de crecimiento en la web, apoyándose en sus contenidos y aprovechando su impacto en las principales redes sociales (Facebook, X, Instagram, TikTok) para proporcionar información contrastable y fiable en aquellos ámbitos en los que existe mayor proliferación de 'fake news'.



Comprometidos con la sociedad

Antena 3 Noticias no sólo mantiene el liderazgo informativo, fruto del reconocimiento de los espectadores a su trabajo. Los informativos de Antena 3, siguiendo el espíritu del Grupo Atresmedia, también contribuyen desde su posición líder a la transformación positiva de la sociedad en la que operan.



Por eso, además de proporcionar una información fiable, honesta y rigurosa, Antena 3 Noticias apoya las campañas de Responsabilidad Corporativa del Grupo Atresmedia (Ponle Freno, Objetivo Bienestar, Levanta la Cabeza, etc.) e iniciativas como Hablando en



plata, desarrollada por Antena 3 y laSexta, en favor de las personas mayores en la sociedad.



Asimismo, también desarrolla su propia campaña, 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', destinada a combatir la violencia de género junto a la Fundación Mutua Madrileña, muy enfocada hacia los jóvenes, y que incluye emisiones especiales y acciones específicas como el 'Macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero' o 'Municipios contra el maltrato'.



Antena 3, líder en entretenimiento con los programas más vistos

Al liderazgo en informativos, se suma el triunfo en entretenimiento, con los programas más vistos de la televisión, un mes más: 'Pasapalabra', 'El Hormiguero' y 'La ruleta de la suerte', todos líderes absolutos, al igual que 'El Desafío' en la noche del viernes y que 'Y ahora Sonsoles', que refuerza su liderazgo en la Tarde con su mejor mes desde mayo de 2023.



Antena 3 tiene también las series más vistas de la televisión, ampliando el catálogo líder y más visto de la TV con la llegada de 'Sueños de libertad', que arranca como el estreno más visto en ficción en 2 años (desde 'Alba'). Junto a este gran estreno, Antena 3 acapara el top 5 de ficción con 'Entre Tierras', 'Secretos de familia', 'Hermanos' y 'Amar es para siempre', todas líderes.



Atresmedia TV crece y suma su 10º mes como el grupo líder

Al liderazgo de Antena 3 como cadena más vista, hay que añadir nuevamente en febrero el de Atresmedia TV como grupo líder, pese a tener un canal menos que su competidor. Así, Atresmedia TV lidera por 10º mes consecutivo, creciendo al 27,2% y ganando a su rival por 1,5 puntos, incluso con un canal menos.



También vuelve a ser otro mes el grupo líder en Prime Time, a 2,2 puntos de su adversario, y por el que más personas pasan cada día, con cerca de 18,7 millones de espectadores únicos cada día, además del más visto en diferido.



laSexta (6,4%) también sube y suma otro mes como la tercera cadena privada más vista, por delante de su competidor, y ya son 32 de manera ininterrumpida. Vuelve a situarse igualmente por delante de su adversario en Target Comercial (7,7% vs 6,6%)