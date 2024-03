Personas ciegas participarán como costaleros en las procesiones de Semana Santa de Toledo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 01 de marzo de 2024 , 19:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Personas ciegas participarán como costaleros en las procesiones de Semana Santa de Toledo tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Cofradías y Hermandades y la ONCE.



El acuerdo ha sido refrendado este jueves en la sede de la ONCE entre el presidente del Consejo Territorial de la organización, José Martínez Martínez, y el presidente de la Junta de Cofradías, Juan Carlos Sánchez Carballo.



En la reunión se ha acordado en qué procesiones podrán participar personas invidentes. La primera de ellas será la de Jesús Nazareno y su Santísima Madre de los Dolores, donde personas ciegas portarán ambos pasos y que saldrá de la parroquia de Santiago el Mayor el sábado 23 de marzo, según ha informado la Junta de Cofradías en nota de prensa.



El Domingo de Ramos, las personas invidentes también tendrán la oportunidad de participar en la procesión de las palmas, que se celebra en la Catedral. Ya por la tarde en la procesión de la Borriquita, que saldrá de la parroquia de Santa Justa y Rufina, podrán participar niños invidentes, ya que en esta procesión los niños son los protagonistas.



Por último, el Martes Santo, la Hermandad del Cristo del Amor, que sale desde el Convento de Santa Isabel; también ofrecerá su paso para que las personas ciegas puedan procesionar. No solo participarán en las citadas procesiones, sino que también, deberán como cofrades que serán por unas horas, participar en las igualas y los ensayos que cada hermandad organice.



Al término del encuentro, José Martínez se ha mostrado “muy contento e ilusionado” por las facilidades de la Junta de Cofradías a la hora de acercar la Semana Santa a todas las personas invidentes.