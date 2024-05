"El Gobierno de José Luis Vega en la Diputación es el que más ha hecho por la tauromaquia de Guadalajara"

viernes 17 de mayo de 2024

El actual presidente de la Diputación de Guadalajara, con su equipo de Gobierno del mandato anterior, así como con el actual, es el que más ha hecho por la tauromaquia de la provincia desde dicha institución.



Así lo ha asegurado el vicepresidente cuarto y diputado delegado de Desarrollo Rural, Desarrollo Sostenible y Agenda 2023, Héctor Gregorio, durante su intervención en el pleno ordinario de la Diputación Provincial celebrado hoy, en el que ha quedado rechazada la moción del grupo popular para la creación de un Premio Provincial de Tauromaquia de la Diputación, con los votos en contra del grupo socialista y a favor de los de Partido Popular y VOX.



Gregorio, ha enumerado “cómo se ayuda y defiende a la tauromaquia”, con medidas concretas desarrolladas por el gobierno socialista de José Luis Vega.



Así, se han conservado los convenios con la Escuela Taurina de Guadalajara y se han mantenido también los convenios con el CITAR, Centro Internacional de Tauromaquia y Alto Rendimiento, que fueron suprimidos por un gobierno del Partido Popular en Diputación.



Además, como ha recordado el diputado, durante el primer mandato del actual presidente se puso en marcha una línea de ayudas que fueron pioneras en España, gracias a las cuales se ayudó a la supervivencia de las ganaderías de toros de lidia, cuya actividad desde que se decretó el estado de alarma y durante toda la pandemia se vio reducida prácticamente a cero.



También se firmó un convenio con la Federación de Peñas Taurinas, creada durante la pandemia que, además, tiene su sede social en un inmueble de la Diputación de Guadalajara, concretamente en el Centro San José.



Igualdad para la tauromaquia



Héctor Gregorio ha asegurado hoy durante el desarrollo del pleno ordinario de la Diputación que “la tauromaquia no debe ser tratada de manera distinta o especial, sino desde la igualdad, dándole al sector la misma dimensión que al resto y no tratándola como a un hermano pequeño que necesita más cuidados”.



Es por ello, como ha recordado, que se propondrá un premio al CITAR de cara al Día de la Provincia, que será acompañado por galardones de otras modalidades.



“Esta provincia es taurina y no hace falta que nadie se erija en su defensa, porque aquí no le hace falta” — ha afirmado el diputado—, quien ha concluido que, “esto va más allá de un premio, ya que a la tauromaquia se le ayuda con hechos constantes y que perduren en el tiempo, como ha hecho este equipo de Gobierno”.