Cientos de agricultores protestan ante el Ministerio de Agricultura y bloquean el centro de Madrid : “Planas se ha ido huyendo como un conejo a Bruselas"

Agricultores avisan de que no se irán de Madrid hasta que dejen entrar a los 1.500 tractores

miércoles 21 de febrero de 2024 , 18:28h

Cientos de agricultores se han concentrado este miércoles ante el Ministerio de Agricultura, en protesta por las condiciones de producción y venta de sus productos. Llegaron hacia las 9.30 horas a las inmediaciones de la Puerta de Alcalá. Telemadrid contó la protesta en directo desde ese momento.



Lo anunció en redes sociales el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, advirtiendo a los madrileños de las primeras incidencias de la manifestación agraria en la circulación de Madrid. "Primeras afecciones en la Puerta de Alcalá en sentido O’Donnell por la manifestación de los agricultores que hoy protestarán frente al Ministerio de Agricultura", publicó.



Sobre las doce del mediodía, los agricultores anunciaron que se negaban a irse de la Puerta Alcalá mientras no llegasen todos los tractores, procedentes de las cinco columnas de protesta que acudían a Madrid. Denunciaron que el Gobierno ha impedido que las protestas se produjeran. "Esperaremos hasta que 1.500 tractores entren a Madrid", dijo el coordinador estatal la organización convocante, Unión de Uniones, Luis Cortés.



Cortes se ha quejado de que las fuerzas y cuerpos de seguridad están reteniendo a numerosos tractores de varias columnas y ha avanzado que interpondrán una denuncia al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por "retención ilegal y la vulneración del derecho de manifestación".



Por qué protestan

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos convocó este miércoles una tractorada en Madrid que tiene como principales reivindicaciones la fijación de precios justos en el campo, la revisión de la Política Agraria Común (PAC) y la reciprocidad en las relaciones comerciales.



Bajo el lema 'Nos sobran los motivos', la organización agraria ha organizado la protesta para denunciar que el campo está "exhausto" tras las mermas de producción ocasionadas por la sequía y el encarecimiento de los costes de producción, que ponen a muchas explotaciones en número rojos.Entre sus demandas, ha destacado la necesidad de "clarificar la representatividad agraria" y de reconocer que "no hay sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica y social", por lo que ha urgido a las instituciones europeas a legislar basándose en datos científicos y técnicos.



Unión de Uniones ha pedido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que publique los criterios para determinar los costes de producción con el objetivo de que los precios estén por encima de ellos, en cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.



También ha instado a renovar la ley de modernización de explotaciones agrarias y revisar el plan estratégico de la PAC en España, dando preferencia a los agricultores profesionales y flexibilizando la condicionalidad y los ecorregímenes (ayudas vinculadas a prácticas sostenibles), además de aplazar el cuaderno digital y compensar por su sobrecoste.



Creen que Planas no les va a recibir: “Se ha ido huyendo como un conejo a Bruselas, así que será difícil”.-



Los agricultores, que ya han tomado las calles del centro de Madrid con cerca de 500 tractores, han advertido de que no abandonarán la capital hasta que dejen entrar los cerca de 1.000 tractores que están retenidos en las entradas de Madrid, lo que ha provocado momentos de tensión y cargas policiales cerca de la Puerta de Alcalá.



“Quieren que entren 500 tractores, pero no estamos dispuestos a dejar a los otros 900 en la entrada de Madrid, que están retenidos y vamos a esperarles hasta que entren. Hoy es un día de fiesta para los agricultores, pero estamos muy cabreados porque no les dejan entrar”, ha advertido el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaraciones a los medios.



El representante de la organización agraria convocante de esta protesta ha criticado a la Delegación de Gobierno, ya que considera que han “incumplido los plazos” y han “querido cambiar todos los recorridos”.



“Si ellos incumplen lo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana, nosotros también. Y vamos a esperar a que entren. No creo que nos empujen para echarnos de aquí, y si nos empujan, pues aquí estaremos”, ha señalado.



Cortés sí que tiene claro que aunque la protesta, que concluirá en las puertas del Ministerio de Agricultura, no serán recibidos por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. “El ministro no nos va a recibir, porque se ha ido huyendo como un conejo a Bruselas, así que será difícil”, ha ironizado.



El representante de Unión de Uniones ha recalcado que la convocatoria de esta manifestación llega porque las medidas adoptadas por el Gobierno para ayudar al campo son insuficientes y no dudan en calificarlas de “maquillaje”. “Es una medida de maquillaje y no sirven de nada”, ha subrayado.



“Si eso es lo que el ministro propone, este ministro no puede seguir siéndolo ni un minuto más”, ha recalcado Cortés.



TRATAN DE CORTAR EL CORDÓN DE SEGURIDAD EN CALLE ALCALÁ

Centenares de agricultores y ganaderos coreaban consignas como ‘Fuera Sánchez, dictador y tirano’, ‘Bilderberg y Davos, nos quieren pobres y esclavos’ y ‘Sin campo no hay vida’ o ‘Estáis matando a la ganadería y nadie hace nada’ en sus tractores tratando de llegar al Ministerio de Agricultura.



De las cinco columnas que están moviéndose por las diferentes calles de la capital, la tensión se ha elevado en la calle de Alcalá, donde los agricultores y ganaderos están tratando de romper el cordón policial, lanzando huevos a los antidisturbios con insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Unos 5.000 manifestantes esperaban en el entorno de la Puerta de Alcalá a los tractores que están llegando con retraso al centro de la capital, tras una marcha desde cinco columnas que han arrancado a primera hora de la mañana en Guadalajara y varios municipios de la región.



Agricultores, ataviados con chalecos reflectantes, banderas de organizaciones agrarias y pancartas en contra de la Agenda 2030 y de las medidas de la Unión Europea, gritaban proclamas en favor de la ganadería y el campo.



Entre las anécdotas de la mañana, los ganaderos, que han traído a algunos de sus animales a las calles madrileñas, han sacado a pasear a un toro por la plaza al que han llevado hasta la misma Puerta de Alcalá para poner en valor a la ganadería.



Los tractores que han podido marchar ya se encontraban a las 12.15 horas en la capital ya se encontraban en el paseo de las Delicias y O’Donnell. En Legazpi muchos manifestantes han detenido sus vehículos con el objetivo de no continuar hasta que lleguen los compañeros que se han quedado sin pasar.



La Delegación del Gobierno de España en Madrid informó a las 11.00 horas que hasta ese momento, la movilización agraria se estaba desarrollando “por los itinerarios y las condiciones recogidas en la resolución anunciada el pasado lunes por esta Delegación”. Fue recurrida por los organizadores, que querían utilizar carreteras principales, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Delegación.



De esta forma, los cerca de 500 tractores, que hacían sonar su claxon ante los aplausos de los viandantes, y los miles de agricultores ponían rumbo pasadas las 14.00 horas al destino final de esta manifestación, la sede del Ministerio de Agricultura, donde está prevista que concluya la concentración organizada por Unión de Uniones.