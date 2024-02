Pitos, abucheos y peticiones de dimisión en la llegada de Grande-Marlaska a Calatayud

Plataformas y sindicatos policiales, junto a vecinos, han protestado ante el ministro del Interior antes y después de su visita a Calatayud.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de febrero de 2024 , 20:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Abucheos y gritos pidiendo su "dimisión" y la "equiparación" con policías autonómicas. Así ha sido recibido Fernando Grande-Marlaska en la inauguración de la nueva comisaría de Calatayud (Zaragoza), donde se han concentrado una a veintena de miembros de organizaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil .



Antes de su llegada y durante el acto oficial de inauguración de las nuevas instalaciones, los concentrados han coreado eslóganes para pedir la dimisión del ministro, como hicieron el pasado viernes frente a las delegaciones del Gobierno tras guardar un minuto de silencio en recuerdo a los dos guardias civiles asesinados en Barbate (Cádiz) embestidos por una narcolancha.



el portavoz del SUP en Aragón, Víctor Manuel Rodríguez, ha reclamado la equiparación salarial con las policías autonómicas y el reconocimiento como profesión de riesgo, indicando que "puede haber alguna tan de riesgo como la nuestra, como bombero, pero no más". "Está en la mano del ministro, pero no quiere escucharnos ni sentarse con nosotros", ha continuado Rodríguez, para quien Grande-Marlaska "está enrocado en su posición". "Pedimos lo que es de justicia", ha zanjado.



En un comunicado, JUPOL ha justificado la protesta frente a la nueva comisaría por "los desprecios, las mentiras y la desprotección" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "La falta de capacidad del ministro ha costado dos vidas humanas a dos guardias civiles en Barbate, por lo que no puede estar ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior", ha sostenido Ibón Domínguez.