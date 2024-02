Un menor de 14 años muere en Getafe tras tomar un Red Bull con dos gramos de tusi que le echaron otros jóvenes

lunes 19 de febrero de 2024 , 20:41h

Un joven de 14 años ha fallecido por intoxicación en Getafe después de ingerir una lata de Red Bull que contendría unos dos gramos de la conocida como 'cocaína rosa' o 'tusi', una mezcla de sustancias como la ketamina o el éxtasis, han informado fuentes del entorno de la víctima, policiales y de Emergencias Comunidad de Madrid.



Los padres del fallecido ya han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que investiga lo sucedido como un delito de homicidio, informa Europa Press, aunque fuentes policiales no han confirmado este punto a Telemadrid.



El joven fue enterrado este domingo. El asunto se pondrá en manos del fiscal de Menores, quien tomará declaración a las personas involucradas en el caso una vez sean identificadas y decidirá sobre las investigaciones a realizar.



Los hechos se produjeron sobre las once de la noche del pasado viernes en los alrededores de la estación del metro de Los Espartales de Getafe cuando el chico y dos amigos quedaron con otros jóvenes que habían conocido en la red social de Instagram.



Al parecer, estos chavales le habrían echado dos gramos de 'tusi' en una lata sin que el menor y sus amigos se percataran. Tras ello, los desconocidos huyeron por el metro y colgaron un vídeo en las redes sociales contando su "hazaña" y mofándose del menor, según el relato de las fuentes consultadas. El vídeo ya ha sido borrado.



A los minutos, el chico cayó a plomo y sufrió una intoxicación mortal por la ingesta de la referida droga letal. Al lugar, acudieron sanitarios y agentes de la Policía Nacional, que avisaron a los padres de lo sucedido.



La familia desmiente de forma categórica que el menor consumiera drogas "ni ese día ni ninguno". De hecho, aseguran que hay un vídeo en Instagram --ya borrado-- en el que los chicos se mofarían de lo que consideran "una hazaña".



Fuentes del Summa 112 han confirmado que los sanitarios atendieron a un niño de 14 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria, sin que se le pudieran reanimar. Los efectivos confirmaron el fallecimiento.



Fuentes de la Jefatura Superior de Policía consultadas por Telemadrid han indicado que se han abierto diligencias por la muerte del chico. Al parecer, los testigos dicen a la policía que el chaval estaba consumiendo droga por su cuenta y que no se la había dado nadie. Según esas mismas fuentes, no hay denuncia interpuesta por parte de los padres en Policía Nacional.