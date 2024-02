España es el país de la Unión Europea con más pobreza infantil, con uno de cada cuatro niños afectado

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de febrero de 2024 , 20:38h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Uno de cada cuatro niños de la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe publicado este lunes por Unicef que también señala a España como el país del bloque con más menores en esta situación



La pobreza infantil afecta a unos 20 millones de niños y niñas de los países europeos, lo que supone un aumento de 1,6 millones con respecto al dato de 2019, según consta en el primer Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024 de la agencia de la ONU.



En el caso de España, la cifra supera los dos millones de menores de edad y representa el 28 % de la población infantil y adolescente, la tasa más alta del club.



"Las altas tasas de pobreza y exclusión social, los problemas de salud mental, la exposición a la contaminación y los numerosos riesgos 'online' privan a millones de niños de oportunidades y minan el potencial de la generación más joven de la UE", aseguró el representante de Unicef ante la UE, Bertrand Bainvel.



El informe alerta de que 11 millones menores de toda la UE padecen alguna enfermedad relacionada con la salud mental como ansiedad o depresión, algo que es especialmente relevante para los adolescentes -afecta a una quinta parte ellos- y aumentó durante y después de la pandemia.



También remarca que la satisfacción vital de los jóvenes de 15 años está en descenso y cayó desde el 74% de 2018 hasta el 2022 en 22 Estados miembros. En España el porcentaje es del 76% y esto sitúa al país como el noveno con mayores niveles de bienestar y satisfacción.



Por otro lado, revela que casi uno de cada 20 niños está expuesto a altos niveles de contaminación por plaguicidas y añade que en 2019 murieron 472 niños y jóvenes (la mayor parte menores de un año) por la contaminación atmosférica. España es el séptimo país con peores niveles de contaminación del aire según Unicef.



El informe también subraya que los "rápidos avances" en tecnología digital, aunque "generan muchas oportunidades"; también están exponiendo a los menores europeos a abusos como mensajes de odio, ciberacoso o explotación sexual.



En particular, destaca que uno de cada ocho niños y niñas de tan sólo 12 años recibe regularmente solicitudes sexuales no deseadas por Internet.



Recomendaciones

El objetivo de este informe es "informar sobre la visión de la UE para los niños y las generaciones futuras", en particular aquellos "más vulnerables y desfavorecidos", y en él incluyen una serie de recomendaciones "para defender y fortalecer los derechos de la infancia" en la UE.



Así, Unicef aboga por defender y acelerar los avances en materia de derechos de infancia, aumentar la inversión en servicios fundamentales para garantizarlos y tenerlos en cuenta "sistemáticamente" en todas las políticas y legislación de la UE.



El estudio también llama a actuar sobre los "puntos clave" que influyen en la pobreza infantil y a adoptar una estrategia global de salud mental, plurianual y multisectorial al respecto "que cuente con presupuesto y recursos".



Unicef España pide, por su parte, establecer una deducción fiscal reembolsable de 120 euros mensuales por hijo menor de 18 años, ampliar la cobertura de medidas de conciliación, garantizar el presupuesto de profesionales de la salud mental especializados en menores e involucrar a la infancia y la adolescencia en cuestiones fundamentales o firmar un pacto de Estado para la protección de la infancia en el entorno digital.