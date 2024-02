Núñez señala la similitud entre Page y Sánchez, con su “cambio de opinión” sobre la ley de expropiación de tierras, que tildaban de bulo del PP, y que ahora es una realidad

Tras informar el gobierno socialista de Page que modificarán la norma para evitar que se pueda expropiar tierras a los agricultores

jueves 15 de febrero de 2024

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este jueves la similitud existente entre los presidentes socialistas de la región y del país, Emiliano García-Page y Pedro Sánchez, con sus habituales cambios de opinión, en este caso sobre la ley de expropiación de tierras, que el PSOE tildó hasta la saciedad de ser “un bulo” del PP, y que ahora reconocen que debe ser modificada porque posibilita esas expropiaciones.



De esta forma lo ha expresado Núñez ante los medios, en una rueda de prensa en la que se ha referido al anuncio del Gobierno de Page sobre esa modificación de la Ley de Agricultura Familiar que, es una rectificación o un cambio de opinión.



Así, ha añadido que el campo “no puede más”, y la falta de agua, los altos precios, y la PAC socialista y ecologista hacen que las tierras no sean rentables, que en ocasiones no se trabajen y que, mediante esa ley socialista, se puedan expropiar. “El PSOE generó incertidumbre” y ahora dice que la modifica. Una medida, sin duda, que se lleva a cabo porque no era un bulo del PP, sino que llevábamos razón en nuestra denuncia sobre esta medida, ha afirmado Núñez.



Sobre dicha modificación, ha revelado que, todavía, no se conoce el texto definitivo, pero que ya el pasado 25 de enero el GPP registró una PL para derogar la posibilidad de que dicha ley expropiase las tierras a los agricultores, y que hubiera bastado con que se tramitase la petición del PP para acabar con esa medida. No obstante, ha insistido en que “estaremos atentos” ante el texto definitivo que presenta el PSOE de Page sobre dicha ley.



Balance satisfactorio del viaje a Bruselas



El presidente del PP en la región ha realizado un balance sobre la visita el pasado martes a Bruselas, donde acudió “a las instituciones europeas para trasladar en nombre de los agricultores y ganaderos de la región la situación que atraviesan, ya que esos son los órganos con capacidad de modificar las erráticas políticas socialistas que están llevando a la ruina al campo español y castellanomanchego”, ha aseverado, añadiendo que el epicentro de esa ruina es el “tremendo” componente ecologista de la PAC, así como el ‘Pacto Verde’, liderado por el vicepresidente socialista de la Comisión Europea, Timmermans.



De esta forma, Núñez ha recordado que cada estado ha participado en la redacción del Plan Estratégico de la PAC, por lo que en España fue una responsabilidad del ministro Planas, con el asesoramiento de las comunidades autónomas. Por ello, ha insistido en que la PAC y el Pacto Verde, negociados por el socialista Timmermans, es la que lleva a la ruina al campo, una norma ecologista y socialista con la que trabajan los agricultores y ganaderos.



El presidente del PP-CLM se ha referido de igual forma a los acuerdos entre Page y Sánchez sobre el plan de cuenca del Tajo, que hace que el agua del Tajo se vaya a regar los campos portugueses. Ha añadido que, sin una política de agua que permita el suministro en cantidad y calidad para las explotaciones agrarias, sin aplicar el Pacto Regional por el Agua, sin reunir a la Mesa del Agua y con una PAC ecologista que ahonda en la falta de rentabilidad del campo, la competitividad del sector primario regional es muy baja, y Page, que lleva nueve años al frente de las responsabilidades agrarias de Castilla-La Mancha, tiene responsabilidad en ello.



Paco Núñez ha indicado que el viaje a Bruselas viene motivado por la negativa de Page y su PSOE a apoyar las iniciativas del sector que el GPP presentó en forma de iniciativa parlamentaria. Page y su PSOE votaron en contra en el parlamento autonómico de las medidas que iban a hacer que se comenzase a caminar en la senda de la recuperación del campo, dando así la espalda a agricultores y ganaderos.



El líder del PP autonómico ha recordado que se mantuvieron, entre otros, encuentros con el presidente de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, Norbert Lins; así como con el coordinador de agricultura del EPP en el Parlamento Europeo, Herbert Dorfmann; con el director general de la dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural en la Comisión Europea, Diego Canga; además de con el portavoz de Agricultura y Ganadería del EPP, Juan Ignacio Zoido.



Núñez ha informado de que, en dichos encuentros, consiguió arrancar importantes compromisos importantes para el sector primario de Castilla-La Mancha, como la necesidad de reducir la burocracia en el campo, coincidiendo y encontrando la complicidad, en ese punto, con el presidente de la Comisión de Agricultura, Norbert Lins, con quien convino la necesidad de pedir al gobierno de España y al de la región que renuncien al uso del Cuaderno Digital. Pero, además, Núñez se ha referido a otros compromisos, como la necesidad de mejorar la competitividad del sector, o el aumento del presupuesto de la PAC para que llegue a los agricultores y ganaderos, todo ello con el fin de compensar las pérdidas que hoy sufre el campo.



El presidente de los populares en la región se ha referido a otros compromisos, como los relacionados con la necesidad de pedir una moratoria a las políticas ecologistas incluidas en la PAC, así como al Pacto Verde, para librar de la carga ecologista a la política agraria que va contra el sector en España. Paco Núñez también ha informado de su participación en la Comisión de Agricultura, junto a los presidentes de las diputaciones de Toledo y Ciudad Real, momento en el que escucharon a diversas organizaciones agrarias europeas que, coincidían en que la forma de abordar la PAC que se está llevando a cabo en este momento, va a llevar al campo a la ruina.



Por todo ello, se ha mostrado “optimista”, ya que considera que los órganos europeos están tomando conciencia y se están “empapando” de la realidad del sector primario, y espera que se vire en las políticas que lleva a cabo la unión para dar rentabilidad al campo.



Lamenta la actitud de Page y su PSOE y pide que cese a Maestre y Gutiérrez



Núñez ha declarado que le hubiera gustado que Page mantuviese reuniones similares en Bruselas esta misma semana, que defendiese posiciones similares a las que defendió la delegación del PP en el seno de las instituciones europeas, a las que por cierto votó en contra el pasado jueves en el pleno de las Cortes. Pero ha lamentado que Page esté “más cómodo refugiado en el Palacio de Fuensalida sin salir ni hablar, no vayan a tirarle de las orejas”.



El presidente de los populares ha lamentado que, legos de ver a Page en Bruselas defendiendo al sector primario, se pudo ver la posición del PSOE CLM a través de su portavoz, Cristina Maestre, que también es europarlamentaria. De esta forma, Núñez ha relatado como Maestre intervino en la Comisión de Agricultura para defender “a pies juntillas” la política agraria de Sánchez, posicionando así al PSOE de Castilla-La Mancha, liderado por Page.



Una portavoz, Cristina Maestre, que hace unos días defendía en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la amnistía, y que no ha sido rectificada por su partido autonómico, por lo que se ratifica esa posición. Además, es la misma portavoz que se posicionaba junto a los independentistas ayer mismo en dicha comisión, una noticia reflejada por los medios nacionales y que retrata al PSOE de Castilla-La Mancha.



Por eso Núñez ha preguntado si Page va a cesar a Cristina Maestre de sus puestos o va a dejarla, demostrando así que comparte su opinión en estas cuestiones. También ha cuestionado si cesará a su número dos, Sergio Gutiérrez, que vota la amnistía en el Congreso de los Diputados.



Declaración institucional en apoyo a la Guardia Civil



Por último, Núñez ha aprovechado para, en otro orden de cosas, mostrar su reconocimiento, apoyo y compromiso, así como el de todo el PP-CLM y el PP nacional a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sobre todo a la Guardia Civil, que está pasando por unos momentos duros tras los hechos acaecidos en Barbate donde dos agentes fueron asesinados por una narco-lancha.



Por ello, Núñez ha anunciado que el GPP va a proponer a la junta de portavoces y la mesa de las Cortes que se reúne hoy, que en el próximo pleno los grupos parlamentarios den lectura a una declaración institucional para mostrar la solidaridad y el apoyo del parlamento a quienes hacen tanto por defender a los españoles.