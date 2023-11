Explotan dos patinetes en menos de dos meses en una vivienda de Madrid

sábado 04 de noviembre de 2023 , 14:01h

Los vecinos de un bloque de viviendas ubicado en la calle San Germán de Tetuán viven atemorizados. En menos de dos meses han visto como las paredes de sus casas se venían abajo por dos explosiones de patinetes, producidas en el mismo piso.



Ya el pasado 9 de septiembre los servicios de emergencia acudían a la llamada de un vecino y el bloque era desalojado por la explosión de un patinete en la primera planta. La vivienda quedó totalmente destrozada y la casa del vecino también se vio afectada.



Pero no han pasado ni dos meses y otro patinete volvía a estallar en la misma casa y en la misma habitación. Según nos cuentan los vecinos del bloque, se trata de repartidores y trabajan con este medio de transporte.



Según informa TELEMADRID, Roberto es el vecino que se vio afectado por la explosión. En el momento de lo ocurrido, dormía con su hijo en la habitación y les cayeron trozos de ladrillo encima y le produjo quemaduras en las piernas, provocando además una grieta en su pared. Ahora se han visto obligados a dormir en el salón por temor a que vuelva a pasar.



"No sabía si era un atentado, si se estaba derrumbando el edificio. Es que me caía todo encima, me caía los cuadros de las pareces. Estamos en tratamiento psicológico los dos ahora mismo. Podría haberle pasado algo a mi hijo. Yo ya viví, por lo menos, pero mi hijo de 14 años. Nosotros ya le hemos dicho que no vuelva a cargar el patinete en la habitación".



Un equipo de Madrid Directo consigue hablar con el dueño de estos patinetes, quien asegura que los compraron de forma lícita y que no estaban manipulados. Asimismo, entienden la preocupación de los vecinos.