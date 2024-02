MOMAD: Llega la gran feria de la moda a Madrid

sábado 10 de febrero de 2024 , 11:50h

Este viernes, 9 de febrero, ha comenzado el fin de semana dedicado a la industria de la moda en IFEMA MADRID con la inauguración de MOMAD, en coincidencia con Intergift, Bisutex, y Madridplata y más by Madridjoya, ferias líderes en sus respectivos sectores: alta decoración y regalo, bisutería y complementos, y joyería en plata y oro. La convocatoria se celebrará desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de febrero en el pabellón 8 y estará organizada por IFEMA MADRID.



Más de 300 firmas de moda ofrecerán las novedades de otoño/invierno 24/25 y servicio inmediato primavera/verano 2024, además de colecciones atemporales, cada vez más demandas en la industria. Para mejorar la experiencia del visitante, la feria estará rediseñada conforme a los siguientes criterios: contemporáneo, con marcas de alto nivel que presentan Colección Avanzada OI 24/25; evento, fiesta, ceremonia, invitada…; Sustainable Experience, con marcas de moda sostenible y el Sector Casual.



En esta edición MOMAD contará con diversas participaciones agrupadas por procedencia: ADLIB Ibiza, Junta de Castilla y León a través del ICE (Instituto para la Competitividad Empresarial), PROEXCA (Islas Canarias), y Málaga de Moda. Asimismo, son las marcas internacionales, el 50% de firmas presentes, que provienen de Portugal, Grecia, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Turquía y Colombia, entre otros países.



Por otro lado, MOMAD sigue siendo un bastión destacado para el emprendimiento en esta industria, ya que además de dar continuidad al concurso MOMAD Talents, en su décima edición, con las firmas ganadores MOCLAN y KAUS Studio, también dará acogida a la exposición ‘TALENT LAB 23’ del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid en el núcleo de conexión entre el pabellón de Madridplata y más by Madridjoya (pabellón 6) y MOMAD (pabellón 8).



Además, en esta edición se ha puesto en marcha un nuevo espacio, Sweet Moments, que albergará ‘La Terraza del Ritz’, una recreación del último proyecto realizado por Guadarte, «El Jardín del Ritz» en el Hotel Mandarín Oriental RITZ. También la exposición centrada en ‘Wabi-Sabi. La belleza de las segundas oportunidades’ de la Asociación ADA. Paralelamente se podrá disfrutar de un área gastronómica centrada que permitirá endulzar los momentos de descanso.



MOMAD febrero 2024 se celebrará en coincidencia con Intergift, alta decoración y regalo (del 7 al 10); Madridplata y más by Madridjoya, y Bisutex, ambas del 8 al 11 de febrero.