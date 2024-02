El Cupón Diario de la ONCE reparte en El Casar 815.000 euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 09 de febrero de 2024 , 18:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en El Casar 815.000 euros en 10 cupones, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del 8 de febrero.



El vendedor de la ONCE Ángel Luis Muñoz Chico es quien ha llevado la suerte a El Casar con estos 815.000 euros que ha repartido desde su punto de venta, situado en C/Alcaldes de la Villa, s/n (quiosco), ha informado la ONCE en nota de prensa.



El cupón de la ONCE del 8 de febrero estaba dedicado al Año Nuevo Chino, y ha dejado premios importantes en localidades de Andalucía, agraciada con 805.000 euros; Cataluña (175.000 euros) y Comunidad Valenciana, con 70.000 euros.