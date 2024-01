Carta a los Reyes Magos, Lucha por los niños con necesidades especiales

En unos días nos visitan los Reye Magos , el regalo que quiero pedirle es “Mas Inclusión Educativa para mi hijo y todos los niños con Necesidades Especiales.



Me llamo Maribel y soy madre de Iker, tiene 8 años y padece una enfermedad rara llamada“ Síndrome KBG ”.



Dentro de los múltiples síntomas que conlleva dicha enfermedad, está la hiperactividad , coeficiente intelectual bajo, alteraciones de conducta, anomalías esqueléticas, retraso psicomotor, epilepsia, etc..



En la última evaluación, psicopedagógica, obtuvimos los siguientes resultados:



•Escala no verbal de actitud intelectual Weschler : 54%.

• Escala de cognición DP: 54 %.

• En escala de desarrollo batalle subárea cognitiva, sostiene un desfase de 20 meses respecto a su edad cronológica.

• Escala de comunicación -3: 50 %.

• En escala De desarrollo batalle subárea comunicativo: se obtiene un desfase de 36 meses respeto a su edad cronológica.

• Tiene una discapacidad de un 53 %.



Es un niño no verbal, su comunicación es por lo que necesita mucha ayuda pedagógica para prevenir más dificultades y acentuar las adquiridas.





Año tras año, como madre y defensora de la inclusión en la educación, me parece intolerable ver como reducen las ayudas terapéuticas en los colegios a niños con necesidades especiales.



En lo que va de año escolar al inicio de curso, a mi hijo, se le asigno los siguientes recursos:



• 3 sesiones de PT (pedagogo terapéutico)

• 3 sesiones de AL (audición y lenguaje)

• 1 sesión de fisioterapia.



Sesiones las cuales considero INSUFICIENTES para que mi hijo obtenga una prospera formación académica.



Por lo anteriormente citado, decidí ponerme en contacto con el colegio para comentarles mi parecer, la respuesta que obtuve fue que las secciones que recibe mi hijo en el colegio son las necesarias.



Debido a mi completo desacuerdo, recurrí a Delegación de Educación de Guadalajara y su respuesta fue: “Los servicios prestados a su hijo por el colegio están cubiertos”



¿Seguros? ¿De verdad mi hijo está recibiendo todo el apoyo necesario?





En este primer trimestre, (con las materias adaptadas) su resultado ha sido muy bajito y suspenso en las materias de matemáticas y lengua.





¿Realmente la Consejería de educación considera que los recursos proporcionados a mi hijo son suficientes? ¿O es que no hay recursos y no envían el profesorado adecuado a las necesidades de cada colegio y consideran que con ello tenemos para cubrir sus necesidades?



Desde educación saben al igual que cualquier el colegio y los padres, que los recursos son MUY INFERIORES A LOS QUE LOS NIÑOS NECESITAN…. A un niño de 8 años con las características de mi hijo, no le puedes dar 3 secciones de PT, ya que NO SON SUFICIENTES.



Mi hijo necesita una persona constantemente con él para su mejor inclusión. ¿NO QUEREMOS UNA INCLUSIÓN?¿Porque no lo cumplimos? ¿Esto es INCLUSIÓN EDUCATIVA?¿O es ponemos estos recursos y que cada colegio se adapte porque no vamos a poner más profesorados?



Esta es la inclusión que vivimos, tristemente, los padres con niños con diversidad funcional, vivimos esto el día, “vivimos en un sinvivir” pensando en el futuro de nuestros hijos, pensando en que nuestros sueños se rompen al no tener los recursos suficientes para su educación.



Por todo ello, le pido a los Reyes Magos,



INCLUSION EDUCATIVA PARA MI HIJO, PARA QUE SU FUTURO SEA LO MEJOR POSIBLE, PARA SU INCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, y para UNA MAYOR INDEPENDENCIA PARA ÉL, PARA QUE SUS DERECHOS NO SEAN VULNERADOS Y TODOS LOS RESPONSABLES CALLEN.





Tienen derecho a luchar por su futuro sin que el sistema educativo les obstaculice ese propósito, cumplir las metas que se propongan para un futuro independiente.



Este es mi deseo Reyes Magos, para mi hijo al igual que para todos los niños con NNEE.



Gracias!



Fdo.: Maribel Martínez