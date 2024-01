La rectora de la Universidad de Harvard dimite tras las polémicas por plagio y antisemitismo

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de enero de 2024 , 20:56h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, dimitirá este martes tras verse envuelta en la polémica por sus declaraciones del mes pasado sobre el antisemitismo ante el Congreso de EE.UU. y por recientes acusaciones de plagio, según adelantó el diario universitario The Harvard Crimson.



The Harvard Crimson, que cita a una persona con conocimiento de la decisión, indica que el cuerpo de gobierno de Harvard anunciará esta tarde la dimisión de Gay, la primera rectora negra de la prestigiosa universidad, que lleva semanas sometida a escrutinio por su gestión de la comunicación institucional en torno a la guerra entre Israel y Hamás.



Gay además ha sido recientemente acusada de plagio en su trabajo académico y ayer mismo fue objeto de una denuncia ante la universidad que exige investigarla porque los ejemplos de material no citado adecuadamente se elevarían al medio centenar, según el diario The Washington Free Beacon.