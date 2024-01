Detenidos 6 trinitarios tras agredir con un machete a un hombre en Ciudad Lineal

La agresión se ha producido a las 8:45 de la mañana y el suceso apunta a un enfrentamiento entre miembros de bandas juveniles

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 02 de enero de 2024 , 18:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional han detenido a seis presuntos miembros de la banda juvenil de los Trinitarios, uno de ellos menor de edad, por supuestamente agredir con un machete a un hombre de mediana edad en el distrito de Ciudad Lineal.



La agresión se ha producido sobre las 8:45 horas de esta mañana en la calle Amos de Escalante y se ha perpetrado con un arma blanca contra un hombre de 44 años y origen dominicano. También se ha producido un disparo con arma de fuego, aunque no ha causado heridos, según han informado fuentes policiales.



La intervención todavía no ha finalizado y está pendiente que los agentes realicen las entradas y registros en los domicilios de los detenidos. Por el momento no se han encontrado las armas con las que supuestamente se habría cometido la agresión.



La Policía Nacional ha asumido la investigación de los hechos y las primeras pesquisas apuntan a que se trata de un enfrentamiento entre miembros de bandas juveniles, el primero que protagonizan en 2024, aunque todavía no se pueden descartar otras hipótesis.



Los seis detenidos son presuntos miembros de la banda de los Trinitarios, al menos uno de ellos es de origen dominicano y tienen entre 23 y 16 años, según las fuentes.



A primera hora de la mañana, dos de los arrestados se han bajado de un coche de color rojo y han abordado a su víctima. Uno de ellos ha disparado un arma de fuego, impactando en el suelo, y otro ha agredido a la víctima con un machete.



Los supuestos pandilleros han huido en el vehículo, pero han sido localizados y detenidos cuando trataban de aparcarlo por las inmediaciones del lugar del suceso.



Al llegar al lugar de la agresión, los agentes han encontrado al hombre acompañado de dos testigos, quienes han relatado lo sucedido.



La víctima ha sufrido un leve corte en el antebrazo izquierdo y ha sido trasladado por los sanitarios del Samur-Protección Civil al hospital Ramón y Cajal, han señalado fuentes de Emergencias Madrid.