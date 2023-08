JUPOL reitera la denuncia sobre las pésimas condiciones de los vehículos de la Policía Nacional en Guadalajara

Desde JUPOL se han puesto de manifiesto los problemas que están surgiendo en las unidades de seguridad ciudadana al carecer de vehículos en condiciones óptimas para poder atender las necesidades del servicio policial

miércoles 02 de agosto de 2023 , 10:40h

El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, ha reiterado hoy su preocupación por el lamentable estado de vehículos policiales, especialmente los rotulados, en la provincia la provincia de Guadalajara.



Una situación que la organización sindical viene reclamando desde hace varios meses, sin obtener respuesta alguna por parte de la Administración, que simplemente se dedica a mirar para otro lado e ignorar el problema.



Actualmente, la flota de vehículos de la Policía Nacional en Baleares está compuesta por una gran mayoría de coches con una antigüedad superior a los 10 años. Una antigüedad con la que curiosamente, según ha explicado el secretario provincial de JUPOL en Guadalajara, Federico Valverde, “la Administración no recomienda la circulación a los ciudadanos pero que para la Policía Nacional se está convirtiendo en un estándar en su flota de vehículos”.



Para Valverde, “es vergonzoso que la Administración no atienda las demandas de los policías en este sentido y que prefiera mirar hacia otro lado a pesar de estar generando un grave problema a las unidades de seguridad ciudadana y por lo tanto a todos los habitantes de Guadalajara que ven mermados sus servicios públicos”.



El sindicato JUPOL denuncia el lamentable estado de los vehículos con los que los agentes deben afrontar el día a día, lo que supone un riesgo añadido en la integridad física de los agentes. Una situación que ya se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones y a la que todavía no se le ha dado solución alguna, provocando con ello que la misma se vaya agravando día tras día debido al paso del tiempo y al aumento de los kilómetros.



JUPOL, ha reiterado a la Jefatura Superior de Policía de Guadalajara y a la Dirección General de la Policía, que “ponga en marcha de manera urgente las medidas necesarias para subsanar esta situación y dotar a las unidades de seguridad ciudadana de los vehículos necesarios para poder atender de manera efectiva y segura las necesidades de transporte”.



Para la organización sindical, la falta de inversión por parte de la Dirección General de la Policía y del Gobierno de España en medios policiales supone una falta de respeto a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos para contar con unos servicios públicos, como lo es la Policía Nacional, de calidad y con los medios necesarios para garantizar en condiciones óptimas la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley.