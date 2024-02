La Policía Nacional impide una violación por sumisión química en Madrid a pleno día

El detenido, un peruano de 53 años, drogó a una mujer en un bar del centro comercial

martes 20 de febrero de 2024 , 20:40h

La Policía Nacional ha impedido una violación por sumisión química en Madrid.



Lo cuenta el periodista Ángel Moya en Buenos Días Madrid de Telemadrid. Al parecer, los agentes han detenido a un hombre de 53 años que había puesto varias pastillas en la bebida de la mujer que le acompañaba.



Estaban en un bar del centro comercial del Palacio del Hielo, en el distrito de Hortaleza.



Al revisar las cámaras, los policías vieron cómo introducía las pastillas sin que la mujer se diera cuenta.



La pareja ya se había marchado, pero lograron encontrarlos en otro bar. Allí la mujer les contó que era la primera cita que tenían y el hombre finalmente confesó.



La víctima fue trasladada al hospital, donde se desmayó.



Con la descripción de víctima y agresor, los agentes comenzaron a buscar a la pareja a toda velocidad en el resto de establecimientos de la zonal. Finalmente, les encontraron en otro local del mismo centro comercial. La mujer, de 49 años, se encontraba bien y explicó a los agentes que había conocido al hombre hacía unos días y esa era su primera cita. Las explicaciones de la víctima, en defensa de su acompañante, no hicieron más que acrecentar las sospechas de los policías.



Finalmente, los agentes se llevaron a un lugar aparte al presunto agresor que confesó espontáneamente los hechos. Tras registrarle, hallaron varias pastillas de composición desconocida en su poder y le arrestaron de inmediato. Se trataba de un varón de 53 de origen peruano y con antecedentes policiales por hechos diferentes.



A pesar de que la víctima insistía en que se encontraba bien, los policías pidieron de urgencia una ambulancia que la trasladara al Hospital Ramón y Cajal. Nada más llegar al centro hospitalario la mujer se desvaneció y perdió el sentido por completo.



Tras ingresarla en el hospital, horas después la víctima se despertó de un pesado sueño y confesó a los médicos que no recordaba nada de lo que había pasado ni cómo había llegado hasta el hospital.



Ya como detenido y en la comisaría de Hortaleza, el hombre arrestado confesó que había sido él y que en ese presunto intento de violación con sumisión química «no pretendía hacerle daño a la mujer, sólo pasarlo bien». El arrestado pasará a disposición judicial en los juzgados de Plaza de Castilla a lo largo de la mañana de hoy lunes 19 de febrero.



Casos de sumisión química



Los casos de agresión sexual con sumisión química mediante no han hecho más que crecer desde que pasó la pandemia del Covid. Tanto como para que la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pusiera en marcha un protocolo unificado de atención implantado en 25 hospitales públicos de la región.



Un protocolo que ya funciona desde mediados del año 2022 en 25 hospitales de la red pública madrileña con servicio de Psiquiatría y Ginecología las 24 horas del día y coordina a todas las instituciones implicadas en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual con el objetivo de que la afectada pueda denunciar desde el hospital sin necesidad de acudir a dependencias policiales.



Un protocolo que principalmente, está dirigido a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido una agresión o abuso sexual y asegura una atención integral y la absoluta intimidad de las mujeres afectadas.