Cada 31 de diciembre los españoles se preparan para tomar las 12 uvas pero...¿Cómo empezó todo?

En cuanto al número de uvas que se toman con cada campanada, la historia señala que corresponde con los 12 meses del año y cada uva tomada traerá buena suerte al correspondiente mes. Por eso es importante comerse cada una a tiempo.

viernes 29 de diciembre de 2023 , 20:17h

Cada 31 de diciembre los españoles se preparan para tomar las 12 uvas que despiden un año y dan la bienvenida al nuevo. Pero, ¿de dónde viene esta tradición?



En el siglo XIX ya existía la costumbre entre los burgueses españoles de comer uvas y brindar con champán para despedir el año, pero ¿ de dónde viene esta curiosa tradición y cuándo se popularizó?



La curiosa tradición de tomar las doce uvas "de la suerte" cada Nochevieja para dar paso al nuevo año, comenzó en España, en la Nochevieja de 1909, cuando comenzaron a tomarse de manera masiva las uvas.



Una de las teorías apunta a que un excedente de la cosecha de vid en Alicante provocó que se intentara incrementar las ventas de este fruto con una innovadora campaña de Navidad que las relacionaba con estas fechas y con la buena suerte. Así, se popularizó su venta en paquetes de doce ya preparados para consumir el último día del año. En concreto, la variedad de uva blanca Aledo se convirtió en sinónimo de Nochevieja.



La segunda teoría es que ya existen registros y pruebas documentales de que esta costumbre ya se practicaba anteriormente, así que es muy probable que el excedente de 1909 solo sirviera para extender la tradición, no para crearla.



Concretamente, la práctica de comer doce uvas en Nochevieja se sitúa en Madrid de 1880 como una acción satírica y de protesta porque por aquel entonces la burguesía española copió la costumbre francesa de hacer fiestas privadas en Navidades en las que se bebía champán y se utilizaban uvas como acompañamiento. Al mismo tiempo que se celebraban estas fiestas, el ayuntamiento de la ciudad prohibió los festejos callejeros que se celebraban normalmente en la Noche de Reyes.



Por ello, los madrileños. a los que se les había arrebatado su divertimento de Navidad, aprovecharon que sí podían reunirse en la Puerta del Sol en Nochevieja para escuchar las campanadas del reloj y empezaron a comer uvas como burla a la costumbre burguesa y como protesta por las restricciones del ayuntamiento.



Esta costumbre de comer uvas frente a la Puerta del Sol mantuvo su carácter burlesco durante años, pero acabó por normalizarse y extenderse al resto del país con el paso del tiempo.



¿Por qué doce uvas?



Las doce uvas simbolizan los doce meses del año y cada uva comida con cada campanada supondrá buena suerte en el correspondiente mes. La uva es un fruto que se asocia con símbolos positivos como la hermandad, unión, alegría o placer (dios Baco) y quizá por ello la aristocracia francesa la comía en sus fiestas.



Otras tradiciones de Nochevieja en el mundo.-



La tradición de las doce uvas llegó a América Latina desde España y otros países también existen alimentos típicos para recibir al nuevo año. En Grecia se suele cocinar un pastel llamado Vassilopitta, en cuyo interior se coloca una moneda de oro o de plata y en Italia es tradición comer un plato de lentejas estofadas tras las campanadas de media noche para atraer la prosperidad y la fortuna en el año entrante.



Más allá de las uvas, hay tradiciones de Nochevieja alrededor del mundo que son de lo más curiosas Por ejemplo, ¿sabías que en Italia terminan el año comiendo lentejas? También, mucha gente enciende velas de colores o lleva ropa interior roja, especialmente si quieren atraer el amor.



En Colombia dejan maletas abiertas en la puerta para viajar más.



En algunos países, como en Perú, se lleva ropa interior amarilla puesta al revés para tener un próspero año nuevo.



En Filipinas es típico llevar ropa con lunares y en la cena se ponen doce tipos de frutas redondas y quesos de bola. Esto es porque lo redondo se parece a las monedas y al dinero. Además, a medianoche, los niños saltan, para crecer mucho.



En Dinamarca, también saltan. Pero no solo los niños, sino todas las personas. Cuando llegan las doce los daneses se suben a una silla y “saltan al año nuevo”. También rompen platos en la puerta de los vecinos y los amigos, para tener buena suerte



En algunos templos budistas de Japón, en la noche del 31, se dan 108 campanadas. Simbolizan 108 defectos humanos (como la envidia o la ira) que "limpiamos de nuestra mente" al escuchar las campanadas. La tradición se llama Joya No Kane.