El Deporte y la Cultura se dan la mano en el III Reto Viaje a La Alcarria

Del 17 al 19 de mayo, 88 personas participarán en esta carrera no competitiva, que discurrirá a lo largo de 200 kilómetros por 30 municipios de la provincia de Guadalajara, siguiendo el célebre libro de Camilo José Cela.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 13 de mayo de 2024 , 12:06h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de 88 participantes de 22 equipos diferentes, provenientes tanto de la provincia de Guadalajara como de fuera de ella, formarán parte del III Reto Viaje a la Alcarria, que se desarrollará los próximos 17, 18 y 19 de mayo.



Dividiendo el recorrido en cuatro grandes etapas, cada 10 o 15 kilómetros se realizará un relevo entre los miembros de cada equipo, que estarán compuestos por cuatro personas.



La prueba, que no es competitiva, tiene además un gran componente cultural dado que su recorrido es fiel en un 90% al ‘Viaje a La Alcarria’ de Camilo José Cela.



De esta manera, como ha destacado el diputado delegado de Deportes y Juventud, Marco Campos, durante la presentación de la prueba, “da sentido al trabajo que se realiza desde la Diputación de Guadalajara, combinar la actividad deportiva con la promoción de nuestra provincia”.



Por su parte, el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, ha señalado la relevancia de los datos que se manejan en la prueba, que son “una radiografía” de su importancia, poniendo en valor los cerca de 200 kilómetros que configurarán la carrera.



Las cuatro etapas concretamente son:



• Viernes 17 de mayo, por la tarde: desde Guadalajara capital hasta Brihuega. 39,16 km en total.



• Sábado 18, por la mañana: de Brihuega a Trillo, 47,77 km.



• Sábado 18, por la tarde, de Trillo a Sacedón, 60,15 km.



• Domingo 19 por la mañana, de Sacedón a Pastrana, 37,81 km.



Recorrido por 30 pueblos de nuestra provincia



La prueba transcurrirá en su mayoría por sendas y caminos, de manera que los y las participantes podrán disfrutar de paisajes de 30 municipios de Guadalajara, concretamente: Guadalajara capital, Taracena, Valdenoches, Torija, Fuentes de la Alcarria, Brihuega, Villaviciosa de Tajuña, Yela, Valderrebollo, Masegoso de Tajuña, Moranchel, Cifuentes, Gárgoles de Arriba, Gárgoles de Abajo, Trillo, Viana de Mondéjar, La Puerta, Cereceda, Mantiel, Chillarón del Rey, Alique, Pareja, Casasana, Córcoles, Sacedón, Auñón, Alhóndiga, Fuentelencia, Valdeconcha y Pastrana.



Además de poder disfrutar del propio recorrido y de los municipios en los que se inician y finalizan las etapas, siempre ligadas al libro de Cela, las personas participantes se sumergirán aún más en su obra gracias a las lecturas que se irán sucediendo durante los trayectos en autobús que realicen los corredores que no estén participando en la etapa activa.



Se trata pues, como ha asegurado Ismael Riendas, del Club Maratón Guadalajara, organizadores del evento, de un reto que es “algo diferente y creemos que único en España, una prueba de tres días con un recorrido continuo, por equipos, con relevos… es algo que no existe en ninguna carrera”.



Nora Marco, codirectora de la carrera junto con Riendas, ha puesto en valor la relación de la iniciativa “con ese mundo rural provincial, dando importancia a cada uno de los municipios por los que pasamos, viendo los puntos más emblemáticos de cada uno y dejando tiempo a los participantes para que lo vean y les queden ganas de volver”.



Además, este Reto tiene un carácter solidario ya que, parte de las inscripciones, que ya se encuentran cerradas, irán destinadas a beneficio de la Asociación Síndrome de Down de Guadalajara.