La última peli de Nicole Kidman : Aquaman y el reino perdido

viernes 29 de diciembre de 2023 , 20:31h

Titulo original: Aquaman and The Lost Kingdom

Género: Fantástico, Acción, Secuela, Superhéroes, DC Comics

Año: 2023

País: Estados Unidos

Dirección: James Wan

Guion: David Johnson, Paul Norris, Mort Weisinger

Reparto: Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya ABDUL- Mateen II, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Randall Park, Indya Moore, ViCent Regan, Jani Zhao.

Sinopsis: Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable.