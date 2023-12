Vandalizan el homenaje provida de Guadalajara con pintadas a favor del aborto

Según publica este viernes el digital EL DEBATE

viernes 29 de diciembre de 2023

La acción provida que llenó de globos blancos el centro de Guadalajara para denunciar «el escalofriante número de abortos que hay en la ciudad, equivalente a abortar un colegio entero cada año», fue asaltada por radicales proabortistas y feministas pocas horas después de darse a conocer en el digital EL DEBATE.



«En cuanto ha salido la noticia, nos lo han quitado todo», se lamenta en el digital EL DEBATE una de las impulsoras de la iniciativa, Miriam Esteban. Y en efecto, los 200 globos blancos con la cifra 495 pintada en rojo (el número de bebés abortados en la capital alcarreña el último año, según los datos del Ministerio de Sanidad) fueron arrancados por la noche de la plaza de Santo Domingo en la que habían sido colocados por grupos provida, que habían recibido para ello el permiso del Ayuntamiento de Guadalajara.



Además, la docena de esquelas a tamaño folio que lamentaban la muerte de los bebés abortados con motivo del día de los Santos Inocentes fueron sustituidas por carteles con eslóganes como «Aborto libre, seguro y gratuito» y «El aborto es un derecho de las mujeres», así como imágenes que simulaban una señal de peligro, en la que un clérigo con sotana trata de atrapar a dos niños.



También la gran lona blanca con el 495 fue saboteada con un spray morado, como puede verse en un video que las propias asaltantes –la Red Feminista de Guadalajara– colgaron en sus redes sociales. Junto al video, este grupo en cuyas concentraciones no suele reunir a más de una veintena de mujeres tal y como se ve en su propio perfil de Instagram, ha publicado un comunicado proabortista… con faltas de ortografía incluidas (como un «halla» en lugar de «haya»).



Según explica Miriam Esteban, «la forma de actuar de quienes defienden el aborto es irracional y demuestra que no tienen argumentos. Por eso utilizan amenazas y un lenguaje violento, con el que intuimos van a seguir para intentar callarnos, porque de hecho han dejado ver que van a intentar sabotear nuestro próximo rosario en la calle, y han pegado carteles por la ciudad con su lema ‘sacad los rosarios de nuestros ovarios’».



Esteban, sin embargo, señala en el digital EL DEBATE la efectividad de este tipo de acciones provida para generar conciencia social: «Hasta ahora, aquí nadie había hablado tan claramente del aborto con datos reales, y mucha gente nos decía que esos 495 bebés abortados serían en toda España, no solo en nuestra ciudad. La realidad es que en 2022 hubo más de 98.000 bebés abortados en España. Y lo que hemos comprobado es que, cuando se conocen las cifras, incluso personas que dicen estar a favor del aborto se quedan impactadas, porque en el fondo reconocen que esta es una barbaridad terrible».