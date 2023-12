Alovera reconoce a los más de 150 voluntarios locales en su Gala anual

miércoles 06 de diciembre de 2023 , 13:16h

El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Voluntariado y en Alovera, un año más, se ha querido poner el foco en los vecinos que de forma desinteresada durante todo el año han forjado y mantenido su compromiso de voluntariado en el municipio.



Para ello se ha organizado una gala en la Casa de la Cultura donde visibilizar y poder devolver en un acto de gratitud y reconocimiento parte de la labor que en múltiples áreas es posible llevar acabo muchas acciones municipales gracias a ellos.



Desde el ámbito de la seguridad, pasando por sanidad o temas de ocio o bienestar animal, se fue poniendo en valor en la ceremonia la actuación de más de ciento cincuenta voluntarios que agrupados en clubes, asociaciones o agrupaciones locales durante el año pasado han mantenido vivo el voluntariado en el municipio.



El acto arrancó con las palabras del concejal de protección civil, Álvaro Cembellín Gutiérrez, que remarcó que no solo celebramos sus acciones de voluntariado, sino que también reflexionamos sobre el poder transformador que reside en la voluntad de dar sin esperar nada a cambio; que cada pequeño gesto, cada hora dedicada, contribuye a la construcción de un tejido social más fuerte y resiliente.”



Fueron luego subiendo al escenario para recoger los diplomas de agradecimiento, junto a unos obsequios, de mano de concejales del Ayuntamiento asistentes al acto todos los voluntarios reconocidos que pudieron asistir, teniendo en cuenta que muchos de ellos, como los deportivos, estaban en sus propios compromisos cotidianos.



En concreto, fueron reconocido voluntarios del método CER, que se basa en la captura, esterilización y suelta de gatos callejeros y ferales, e integrantes de la agrupación local de protección civil que velan por la seguridad y bienestar de los ciudadanos en situaciones de emergencia o cierto tipo de eventos.



Para muchos servicios municipales son clave la participación de voluntarios como el caso del Centro de Mayores y el Centro Joven, cuyos voluntarios fueron reconocidos y puesta en valor su labor de servicio público.



Muchos eventos locales salen adelante por la participación de asociaciones privadas como el caso de Ocio Alovera y Pertur-Vados Permanentes, que desde la cabalgata de reyes, hasta citas como los pasajes del terror de Halloween, ofrecen al municipio una gran labor social en materia de diversión y entretenimiento.



La comisión taurina no podía faltar por su papel clave en la organización de diversos eventos taurinos que contribuyen a la tradición cultural local.



En el apartado de bienestar social, con mucha emoción, se reconoció a la Asociación Española contra el Cáncer en su dimensión local y a los voluntarios locales de Cáritas que brindan a muchos vecinos un apoyo y recursos fundamentales en momentos difíciles.



No fueron olvidados los voluntarios de los huertos agroecológicos, que realizan actividades para promover la conciliación con el medio ambiente, en especial con los más pequeños y pequeñas del municipio.



En el apartado deportivo fueron diversas las organizaciones reconocidas: Club Esgrima D’Artagnan, Club Randobike, Club Astaki Motoclub, Club MountBike, Club Futbol Sala Antero Aybar, Club Futbol Alovera, Club Itarco y Club Kajukenbo de Mingo.



El acto terminó con unas palabras de la alcaldesa, María Purificación Tortuero Pliego, dirigiéndose a todos los voluntarios y voluntarias presentes para significar la aportación tan valiosa que hacen al municipio y mostrando al voluntad del equipo de gobierno de seguir cercanos a ellos y dar todo el apoyo que puedan desde el Ayuntamiento.



Finalmente todos los asistentes fueron convidados a un pequeño ágape en la Casa de la Cultura para vivir un momento de encuentro entre todos ellos y recompensar parte de su labor durante todo el año.