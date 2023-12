Alovera apuesta por una programación familiar para estas Navidades

jueves 14 de diciembre de 2023 , 12:36h

ESPACIO ANIMADO EN EL POLIDEPORTIVO

PLAZA MAYOR ANIMADA CON ATRACCIONES

Se mantiene viva con multitud de eventos y actos que unen las tradiciones que nos unen con propuestas novedosas, para que los vecinos puedan disfrutar en el municipio sin tener que acudir fuera.En primer lugar, se ha querido que los pequeños del municipio sean los principales protagonistas de la programación, como Ciudad Amiga de la Infancia y sumando a múltiples iniciativas durante todo el año, el municipio será referente en cuidar con eventos adaptados a la infancia y adolescencia.Cientos de escolares participarán en el Belén Viviente de la Plaza Mayor el sábado 16 de diciembre, junto a la muestra de villancicos y actuaciones de diversos grupos de los tres colegios del municipio.Como novedad este año, se tendrá la llegada de Papa Noel y una ambientación navideña de la Plaza Mayor durante todo el sábado 23 de diciembre con la posibilidad de interactuar con sus elfos y el propio Santa Claus para entregarle las cartas para los regalos del 25 de diciembre.Se han repartido miles de cartas reales en los colegios, escuelas infantiles y centros municipales para que los niños que quieran puedan depositar en el buzón real instalado desde el 15 de diciembre, en un fachada del Ayuntamiento customizada con decoración navideña infantil, sus cartas y participar en un sorteo de regalos de los comercios de Alovera tras la cabalgata.Además desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero la Plaza Mayor se convertirá en un recinto lleno la magia de la Navidad con atracciones, con un tren que recorrerá las calles del municipio y una gran atracción de pasaje navideño de varios pisos, junto a puestos y otras opciones para los más pequeños; cuyo acceso será gratuito con pases o descuentos que van adheridos a las cartas reales que se están entregando a los escolares y que, además, pueden obtener con compras en los comercios de Alovera.Pero no solo la Plaza Mayor estará reservada para los pequeños, ya que el polideportivo municipal se convertirá en un espacio navideño de hinchables y talleres, donde los padres no acceden y dejan con monitores a los pequeños y pequeñas de la casa desde los días no festivos del 26 de diciembre al 4 de enero.Pero los pequeños saben que merecen, como otros años, sus eventos adaptados como las campanadas infantiles, con un espectáculo animado para despedir la mañana del 31 de diciembre o eventos de música y magia los días 3 y 4 de enero, donde disfrutar en familia de momentos entrañables.Sin olvidar la gran cabalgata de Reyes, que además de terminar con un chocolate caliente, volverá a contar con la entrega de regalos a todos los niños y niñas aloveranos que estén en el recorrido por haber renovado el Ayuntamiento el reconocimiento de UNICEF por el cuidado a la infancia durante todo el año.También los menores de las escuelas municipales mostrarán en el mes de diciembre con dos festivales su evolución artística en danza y música en sendas galas.Pero las Navidades en el municipio abarcan a todos los vecinos y, para que también la diversión alcance a todas las edades, desde el Centro de Mayores han organizado el jueves 21 de diciembre por la mañana una especial despedida del año, junto a la representación del teatro navideño por el grupo del taller del centro de teatro evolutivo y un diverbingo.También los mayores disfrutarán de un baile y roscón de reyes para ellos el 7 de diciembre, unido a la celebración consolidada de baile todos los domingos como recurso de animación y socialización para ellos en el municipio.Los más jóvenes y adolescentes cerrarán el año con una edición navideña del Alovera Joven Fest que congregará el viernes 22 de diciembre, como en el resto de meses, a miles de asistentes en la carpa del recinto ferial con música de Dj locales como oferta de ocio cuidado y seguro en el municipio.Este año, las últimas horas volverán a ofrecer un evento, que fue un éxito el anterior en su primera edición, con las preuvas del sábado 30 en la carpa del recinto ferial para vecinos y sus invitados y poder disfrutar de forma especial los últimos momentos en compañía de vecinos y familia sin tener que salir fuera, siempre que reserven de forma online y gratuita sus pases hasta completar el aforo.También la misma nochevieja, la carpa municipal acogerá una fiesta privada para dar opción en el municipio a eventos que eviten tener que acudir fuera del mismo.Se ha buscado desde el Ayuntamiento hacer una programación adaptada a las necesidades del municipio, especialmente las familiares y poniendo en valor la unión de la diversión y ocio local con la apuesta por la compras en los comercios para lograr entre todos dar vida social a Alovera durante todas las fiestas.Además, los vecinos pueden participar en un concurso de decoración de fachadas navideñas y balcones, junto al de escaparates navideños de los comercios, para ganar varios premios que ponen en valor la ambientación de las calles por los particulares y comerciantes, como complemento a la que realiza el propio Ayuntamiento.17,00 H: FESTIVAL NAVIDEÑO “CORO SENIOR VOCES DEL RECUERDO” CON KIKE NAVAS. Lugar: Biblioteca de Alovera18,00 H: FESTIVAL DE DANZA POR LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA. Lugar: Carpa Municipal17,00 HORAS: BELEN VIVIENTERepresentación Misterio de la Anunciación, Misterio del Nacimiento y Misterio de la Adoración de los Reyes Magos. Participan: Asociaciones, vecinos del municipio, AMPAS, CEIPS Virgen de la Paz, Parque Vallejo, Campiña Verde, IES Carmen Burgos de Segui, IESO Alovera, Centro de Día y empresas y comercios del municipio.Lugar: Plaza Mayor19,30 HORAS: CONCIERTO DE NAVIDAD A BENEFICIO DE LA AECC a cargo de la Asociación Musical “Villahermosa de Alovera” y con la colaboración de Manuel Alejandro.LUGAR CASA DE LA CULTURA. ENTRADA 3€. Venta de entradas en la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 17,00 a 20,00 y el mismo día a partir de las 19,00.18,00 H. FESTIVAL NAVIDEÑO ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. Lugar salón de actos de la Biblioteca de Alovera. Entrada gratuita hasta completar aforo.11,00H ACTUACIÓN NAVIDEÑA BAILES DEPORTIVOS-SEVILLANAS a cargo del grupo taller teatro evolutivo del Centro de Mayores.TEATRO NAVIDEÑO A CARGO DEL GRUPO DEL TALLER DE TEATRO EVOLUTIVO DEL CENTRO DE MAYORES22,00 H: JOVEN FEST. Carpa Municipal11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 H: POBLADO NAVIDEÑO CON PAPA NOEL, ELFOS, NIEVE, BUZON PARA CARTAS Y MUCHAS COSAS MAS… En la Plaza Mayor.DIAS 26,27,28,29 Y 30 DE DICIEMBRE Y 2,3 Y 4 DE ENERO:CON HINCHABLES DE 11,00 A 14,00 Y DE 16,00 A 19,00 HORAS CON MONITORES SOLO PADRESLugar: Plaza Mayor22,00 H: FIESTA PREUVAS FEST. Lugar: Carpa Municipal11,45H. CAMPANADAS INFANTILES FIN DE AÑO. MUSICAL INFANTIL NAVIDEÑO “LULI Y SOMBRERIN CON SUS AMIGOS DE LA SELVA CANTAN LA NAVIDAD” Lugar: Plaza Mayor. Si llueve se realiza en la carpa municipal.18,00 H: SESION MAGICA CON ADRI VARGAS, FINALISTA DE GOT TALENT, PARA PUBLICO FAMILIAR. Lugar: Biblioteca Municipal de Alovera. Entrada gratuita hasta completar aforo.18,00 H: CONCIERTO INFANTIL FAMILIAR NAVIDEÑO COSAS DE LA NAVIDAD CON RAUL CHARLO. Lugar: Carpa MunicipalCABALGATA DE LOS REYES MAGOS17,00 H: Visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a la Residencia Juan Pablo II18,00 H: Salida de la Cabalgata desde el Parque el Cantillo. Recorrido: Parque el Cantillo, Avd Diputación Cañada Real y Plaza MayorColaboran: Asociaciones y vecinos de Alovera19,00 H: Adoración de los Reyes Magos al niño Jesús, en la puerta de la Iglesia. LUGAR: SALIDA DESDE EL PARQUE EL CANTILLO HASTA LA PLAZA MAYOR Y RECORRIDO POR EL PUEBLO18:00H BAILE Y ROSCÓN DE REYES PARA MAYORES EN EL CENTRO DE MAYORES