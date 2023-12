Día Mundial del Sida: Alertan de un descenso en el uso del preservativo

viernes 01 de diciembre de 2023 , 19:30h

Un mayor acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) y a las pruebas rápidas de detección son algunas de las reclamaciones de asociaciones y ONG en la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración este viernes, 1 de diciembre, del Día Mundial contra el VIH/Sida, las cuales piden una mayor concienciación y han alertado de un descenso en el uso del preservativo.



En concreto, desde Cruz Roja han constatado una "disminución considerable" en el uso del preservativo, según se desprende de más de 2.000 encuestas realizadas por la organización en la Comunidad en las que se observa que "sólo el 8%" de personas con pareja estable lo utiliza "siempre", mientras que entre aquellas con parejas ocasionales este porcentaje apenas sube hasta el 15%.



En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de proyectos VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid, Helena Martín, ha advertido de que cuatro de cada diez encuestados "ha tenido alguna práctica de riesgo" y el 26% ha pasado por al menos una ITS.



Por ello, ha abogado por la concienciación, además de la sensibilización, detección y tratamiento del virus, insistiendo en la "prevención secundaria" y en hacer más accesibles las pruebas rápidas.



Por su parte, la presidenta de la asociación Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha subrayado la bajada de nuevas infecciones por VIH que se vienen registrando en la Comunidad desde 2019 --494 en 2022 frente a las 610 de 2021 de acuerdo con el informe de vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA del Ministerio de Sanidad--, y aunque ha reconocido que existe la posibilidad de que se deba a un retraso en la recogida de datos debido a la pandemia, ha apuntado a la PrEP y la reducción que conlleva de las probabilidades de contagio a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables.



No obstante, Velayos ha advertido de que pese a esta reducción, se va "muy mal de tiempo" para alcanzar los objetivos de ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, de acabar con la epidemia como amenaza para la salud mundial para 2030, entre otras cosas porque "sigue habiendo listas de espera terribles" para acceder a la PrEP, de hasta "cinco o seis meses", a pesar de que haberse ampliado su prestación del Centro Sandoval del distrito de Chamberí a los distintos hospitales de la Comunidad.



La presidenta de Apoyo Positivo ha reclamado un "acceso prioritario" a los recursos de diagnóstico del VIH, así como a los tratamientos de cronicidad, amén de la atención sociosanitaria para la población migrante.



También ha reclamado más campañas informativas de promoción de la salud sexual, sensibilizar al personal sanitario y atender a fenómenos específicos como el chemsex --el consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual--. Reivindicaciones, reconoce, que "no han cambiado en los últimos años" porque no se han producido avances en este sentido.