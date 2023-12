El Pleno aprueba dos declaraciones institucionales sobre los vermús navideños y la nueva oficina de la Policía Local de Azuqueca

El Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha celebrado este jueves, 30 de noviembre, una sesión ordinaria que ha comenzado con un minuto de silencio en homenaje a Luis Cordavias, exconcejal azudense fallecido el 24 de noviembre y que formó parte de la primera corporación municipal tras las elecciones de 1979 (más información, pinchando AQUÍ) y también en señal de condena por las mujeres asesinadas por violencia machista desde la sesión anterior del 2 de noviembre.

Siguiendo el orden del día, se han sometido a votación dos trámites de audiencia relacionados con los servicios públicos, por un lado, de transporte urbano colectivo de viajeros (autobús) y, por el otro, de la piscina cubierta municipal y las clases colectivas en el polideportivo Ciudad de Azuqueca. Ambos puntos se han aprobado por unanimidad y, de este modo, se concede el trámite de audiencia a las empresas adjudicatarias para que, en el plazo de 10 días, puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

En el caso de autobús urbano, el servicio se adjudicó el 9 de junio de 2016 a Maitours por un periodo de 10 años y con un precio de 2,75 euros por kilómetro efectivamente prestado más IVA. Después de analizar la actualización de los costes en la tarifa de transporte, la empresa adjudicataria ha solicitado la revisión del precio hasta los 3,05 euros por kilómetro. Tanto la Secretaría del Ayuntamiento, como la Intervención municipal han emitido informe favorable. El concejal de Sostenibilidad, Rodrigo Vasco, ha aclarado que “este incremento solo afecta al precio del kilometraje que se abona a la empresa concesionaria, no afecta al precio del viaje, que actualmente es gratis para todas las personas”.

En cuanto a la gestión de la piscina cubierta municipal y de las clases colectiva del polideportivo Ciudad de Azuqueca, el servicio se adjudicó en octubre de 2009 a la UTE (Unión Temporal de Empresas) La Alameda Agua y Salud, S.L. durante un periodo de 23 años, prorrogables hasta un máximo de 25. La UTE ha presentado varias solicitudes para el equilibrio económico de la concesión en relación a los periodos entre julio a noviembre de 2020 y de diciembre de 2020 a agosto de 2021 “por las pérdidas generadas por la apertura del centro según la normativa COVID-19”.

Según los informes emitidos por el técnico municipal de Deportes, así como por los departamentos de Secretaría y Contratación proponen la desestimación íntegra de las solicitudes de reequilibrio económico porque “en los periodos en los que la normativa sanitaria no permitió la apertura de las instalaciones, no ha quedado acreditado que se produjeran pérdidas ya que se cobraba cuota a los usuarios, y, por otra parte, porque hubo periodos en los que, sin mediar explicación, la concesionaria mantuvo cerradas las instalaciones y, por tanto, no corresponde indemnización alguna”, ha explicado la concejala de Deportes, María José Pérez.

Declaraciones institucionales

En el Pleno, también se ha aprobado por unanimidad dos declaraciones institucionales: la primera, para la regulación de los vermús navideños y la segunda, para que “la nueva oficina de Policía Local esté completamente operativa”. “En principio, VOX propuso dos mociones y, después del trabajo conjunto de todos los grupos municipales del Ayuntamiento, se ha conseguido redactarlas como declaraciones institucionales y, por tanto, cuentan con el apoyo de todos los concejales y concejalas”, ha explicado el alcalde, José Luis Blanco.

En la primera, se pide solicitar a los organizadores del vermú navideño de 2023 el cumplimiento íntegro del artículo 35 de la Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana porque “deben velar por la seguridad de las personas y protección del entorno”. “De ser así, el Ayuntamiento les otorgará, siempre y cuando se cumplan con todas las garantías exigidas, la correspondiente autorización para la celebración del mismo”. Además, el Ayuntamiento se compromete a realizar las labores de campaña informativa y “dar a conocer, tanto a través de las redes sociales institucionales como de la página web municipal, las zonas exactas en las que se celebrará el evento, la situación de los baños públicos, así como el protocolo de emergencia que se activará, en caso de que fuese necesario, para poder ofrecer todas las garantías de seguridad durante la celebración”.

En la segunda declaración institucional sobre la nueva oficina de la Policía Local, el Ayuntamiento se compromete a convocar la Mesa de Seguridad el 13 de diciembre para tratar el siguiente orden del día: “situación actual de las nuevas dependencias de Policía Local, actuaciones efectuadas durante los últimos meses en el municipio, análisis de la eficacia de las campañas sobre el uso de los patinetes y actuaciones realizadas en materia de ocupación”. Asimismo, se aclara que la convocatoria se trasladará “a las distintas asociaciones como al colectivo de comerciantes para que puedan asistir y exponer así sus preocupaciones e iniciativas”.