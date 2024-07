El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha rechazado destinar dinero público a instalar pantallas gigantes para la retransmisión retransmitir la final de la Eurocopa

viernes 12 de julio de 2024 , 12:26h

Según ha puesto de manifiesto la edil responsable de las áreas de Hacienda y Deportes, María José Pérez Salazar, “el motivo no es otro que la delicada situación económica del Ayuntamiento, como ya se anunció, debido al despilfarro de dinero público de años anteriores. De ahí, que no quede más remedio que reducir en gastos superfluos, tal y como pactamos con el socio de Gobierno, para no tener que recortar en servicios básicos. Son decisiones no deseables, pero que debemos tomar en situaciones como la que atravesamos”.



“Nos gustaría que la situación económica fuese otra, pero desgraciadamente no es así. Ahora tenemos la responsabilidad de mejorar, durante los próximos tres años que quedan de legislatura, la gestión y destino de los recursos, sin incurrir en despilfarros, para que repercutan positivamente en la vida del municipio y de su gente”.



Por último, Pérez ha lamentado el comportamiento del portavoz del PP, Manuel Corral, que “lejos de hacer una oposición responsable, coherente y consecuente con el discurso que a veces mantiene en los Plenos, se dedica a exigir en redes sociales que el Ayuntamiento incurra en este tipo de gastos cuando no sólo conoce la situación económica, porque así se le explicó en el último Pleno, sino que él mismo se atrevió afirmar públicamente hace unos meses, que el Ayuntamiento estaba en una situación de quiebra y que había que tomar medidas”.