Se consolida el Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte de Guadalajara

Ya ha sido utilizado por un tercio de los habitantes de la comarca, desde su puesta en servicio, el pasado mes de mayo.

martes 28 de noviembre de 2023 , 11:29h

En la mañana de ayer se presentó en el Salón Rico del Palacio Ducal de Cogolludo la consolidación del Transporte Sensible a la Demanda en la Sierra Norte de Guadalajara puesto en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha, con la colaboración de la Diputación de Guadalajara y de los ayuntamientos de la comarca. Presentado en marzo de 2023, en Jadraque, arrancó el pasado 24 de mayo. Desde entonces, el servicio ha sido ya utilizado tercio de los 12.000 habitantes de la comarca.



Fue el alcalde de Cogolludo, Juan Alfonso Fraguas, quien introdujo el acto, poniendo el valor la historia de la localidad, “fuimos uno de los primeros pueblos con fuero propio, en el año 1102”, y también el escenario de la presentación, el Palacio de los Duques de Medinaceli, el primer monumento renacentista de España. Sobre el Transporte Sensible a la Demanda, Fraguas señaló que “le está haciendo la vida más fácil a todos los habitantes de la Sierra Norte de Guadalajara”.



Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, José Luis Vega, institución que ha apostado fuerte por el proyecto, apoyándolo con medios económicos y técnicos, recordó que el Gobierno regional es sensible a las dificultades que experimentan quienes viven en el medio rural. “El Gobierno de Castilla-La Mancha fue pionero en implantar una ley contra la despoblación, de manera que, independiente de donde se elija vivir, las personas tengan acceso a los mismos servicios básicos, en cuestiones trascendentales como educación, sanidad, servicios sociales o transporte”, recalcó Vega. En este sentido, el presidente de la Diputación enfatizó que el Transporte Sensible a la Demanda de la Sierra Norte cubre una necesidad básica, como es la de “poder desplazarnos a cualquier rincón de la Sierra Norte, sumando esfuerzos para multiplicar resultados”. Pionero en Europa, y copiado, como también ocurrió con la ley contra la despoblación, este servicio permite que cualquier vecino pueda llamar o reservar su transporte cuando lo necesita, de manera que “hemos empezado en la Sierra Norte de Guadalajara, por sus especiales necesidades, pero poco a poco se extenderá, en los próximos años, al resto de la provincia, con el apoyo, por supuesto, de la Diputación Provincial”.



En el acto, estuvo también presente la alcaldesa de Sigüenza, y presidenta de ADEL Sierra Norte, María Jesús Merino. “Desde su puesta en marcha, estamos constatando que el Transporte Sensible a la Demanda funciona perfectamente, y que era lo que necesitaba nuestra comarca. Como ponente que fui de la Ley contra la Despoblación, creo que este servicio es un magnífico ejemplo del compromiso del Gobierno regional para prestar los mismos servicios a todos los ciudadanos, teniendo siempre en mente que somos una comunidad autónoma rural. Este principio es el que está en la esencia de aquella ley, y, poco a poco, con esfuerzo y proyectos, ese espíritu se convierte en realidad”.





El consejero de Fomento, Nacho Hernando, presentó los datos, y destacó que “los resultados son magníficos, ya que en La Sierra Norte I y la Sierra Norte II contamos con aproximadamente 12.000 vecinos y un tercio de estos vecinos se han subido a nuestros vehículos”.



Asimismo, el consejero de Fomento aseguró que el servicio “está diseñado en su base para acceder a los servicios esenciales, pero no solo eso, sino que es un revulsivo para nuestro pequeño comercio, para la hostelería de nuestros pueblos, y para usarlo también para acceder al ocio o la cultura”.



Hernando destacó el ejemplo de colaboración entre administraciones que también es este proyecto. El mayor aliado ha sido la Diputación de Guadalajara, la única de la región que ha firmado un convenio y un protocolo para poder cofinanciar y poder hacerse responsable de este tipo de servicios.



El Transporte Sensible a la Demanda en Guadalajara beneficia a la comarca de la Sierra Norte, en una amplia zona de 2.887 kilómetros cuadrados. Se trata de un área que está formada por 80 municipios situados en la Sierra Norte de Guadalajara y que está dividido en la zona I y zona II.



Al acto además asistieron el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero; el director general de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino; el delegado de Fomento en la provincia de Guadalajara, Javier del Molino; el alcalde de Jadraque y vicepresidente cuarto de la Diputación de Guadalajara, Héctor Gregorio Esteban; y alcaldes y alcaldesas de los municipios que conforman la Sierra Norte guadalajareña.



Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte I



El Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte I de la provincia de Guadalajara beneficia a 7.239 habitantes de 89 núcleos urbanos agrupados en 58 municipios que abarcan una superficie de 1.920 km2.



Los servicios de transporte se incluyen como Obligación de Servicio Público sobre la concesión autonómica VCM-579 Sierra Norte de Guadalajara.



El horario e itinerario de las rutas se genera cada día en función de la demanda de los usuarios y usuarias mediante una aplicación digital denominada “TSD Sierra Norte” y con una central de llamadas para reservar una plaza o comentar posibles incidencias. El número de teléfono es 949 392 186 de lunes a viernes de 6:00 a 14:00 horas.



Los servicios de transporte se prestan mediante 6 vehículos, 1 minibus y 5 turismos que se posicionan por toda la comarca en horario de lunes a viernes (06:30 a 08:00h; de 09:30 a 14:00h; y de 16:30 a 18:00h).



El precio del servicio es de 2 euros, con un mínimo de 1,30 euros, sin incluir el descuento para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y familia numerosa. El pago de los servicios se hace mediante efectivo o tarjeta EMV en el propio vehículo de transporte.



Las zonas que componen el Área de Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte I son las zonas básicas de Salud de Galve de Sorbe, Hiendelaencina, Cogolludo, Jadraque y Atienza (Hijes, Ujados, La Miñosa y la pedanía de Alpedroches), entre las que están permitidos todos los desplazamientos. Además, se ha permitido la conexión con Humanes como punto de transbordo con Guadalajara a través del servicio ASTRA.



Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte II



El Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte II de la provincia de Guadalajara beneficiará a 5.656 habitantes de 55 núcleos urbanos agrupados en 22 municipios que abarcan una superficie de 967 km2.



Los servicios de transporte se incluyen como Obligación de Servicio Público sobre la concesión autonómica VAC-221 Madrid-Zaorejas-Sigüenza. El horario e itinerario de las rutas se genera cada día en función de la demanda de los usuarios y usuarias mediante una aplicación digital denominada “TSD Sierra Norte” y con una central de llamadas para reservar una plaza o incidencias cuyo número de teléfono es 949 445 103 de lunes a viernes de 6:00 a 14:00 horas.



Los servicios de transporte se prestan mediante 3 vehículos turismos que se posicionarán por toda la comarca, en horario de lunes a viernes (05:30 a 17:00h).



El precio del servicio es de 2 euros, con un mínimo de 1,30 euros, sin incluir el descuento para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y familia numerosa. El pago de los servicios se hará mediante efectivo en el propio vehículo de transporte.



Las zonas que componen el Área de Transporte Sensible a la Demanda de Sierra Norte II son las zonas básicas de Salud de Sigüenza y Atienza (excepto Hijes, Ujados, La Miñosa y la pedanía de Alpedroches), entre las que están permitidos todos los desplazamientos. Además, se ha permitido la conexión con Jadraque y el Área de Servicio 103 en el municipio de Almadrones como punto de transbordo con Guadalajara a través de otras líneas de transporte regular de uso general de media y larga distancia.