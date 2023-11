Seguimiento masivo de la huelga de logística Guadalajara: “Cuanto más dure la huelga, más cara le va a salir a la patronal”

Los sindicatos convocantes UGT y CCOO se han mostrado esta mañana muy satisfechos con el seguimiento del primer día de huelga que supera el 90 %, y advierten de que la lucha continuará hasta que se consiga un acuerdo justo

martes 14 de noviembre de 2023 , 12:38h

El seguimiento del primer día de la huelga de los trabajadores y trabajadoras de Logística de Guadalajara ha sido masivo superando el 90 %. Así lo han explicado hoy responsables de ambos sindicatos, que han advertido de que la huelga continuará hasta que la patronal ceda.



El secretario regional de carreteras, urbanos y logística de UGT FeSMC CLM, Alfredo Ávila, ha incidido en que no van a permitir que con los beneficios desorbitados que tienen estas empresas multinacionales, no se pague lo que les corresponde por justicia a los trabajadores y trabajadoras del sector, ni van a tolerar que tengan que trabajar en condiciones precarias y peligrosas para su salud.



“La patronal no ha medido las consecuencias de esta movilización y ahora tienen un problema muy serio. l convenio de operadores logísticos de Guadalajara es el mejor convenio a nivel salarial del país, y es por algo. No vamos a dejar que con los beneficios desorbitados que tienen las empresas de logística no den lo que tienen que dar por justicia a sus trabajadores y trabajadoras. Ni vamos a permitir que sigan creando en esta provincia un ejército de lisiados y lisiadas por los ritmos de trabajo y por la explotación a la que están sometidos por parte de algunas de las empresas. Estamos abiertos a la negociación, pero ahora mismo las condiciones que vamos a aceptar serán mucho más exigentes que las que estaban ayer en la mesa. Para desconvocar la huelga solicitamos un abono de 80 euros por trabajador y trabajadora y día trabajado. Cuanto más dure la huelga más cara le va a salir a la patronal. Que sepa la sociedad de Guadalajara lo que son estas empresas multinacionales, y lo que hacen con sus trabajadores y trabajadoras”.



En el mismo sentido se ha manifestado el secretario general de CCOO en la provincia de Guadalajara, Javier Morales, quien recordaba que la pelea continuará hasta que se consiga un acuerdo decente.



“Los dos sindicatos de clase hemos convocado esta huelga, que tiene el apoyo masivo, casi total, de las plantillas de Logística. La provincia de Guadalajara está parada. Está parada la logística y están paradas todas las actividades auxiliares que dependen de la logística. Esta parada hasta parte de la Industria, que tiene dificultades para acceder a los polígonos. Está parada la provincia, y hasta que no cedan las patronales vamos a seguir luchando.



Las patronales en esta provincia tienen una irresponsabilidad como en ninguna otra. Es línea roja por parte de las patronales tomar alguna medida efectiva en materia de salud laboral, que pueden ser microparadas o rotaciones, que no tienen un coste económico, y esto no lo vamos a consentir. Y no vamos a tolerar que entiendan que trabajar un martes es lo mismo que trabajar un sábado, un domingo o un festivo. Y ayer la postura de la patronal fue mentirosa y tramposa, para llevarnos hasta última hora, para no negociar realmente: y para, a última hora, traer unas propuestas que eran peores que las tenían previamente. Han jugado a hacernos trampa en la noche; y en la mañana la huelga ha sido un éxito rotundo. Vamos a seguir peleando hasta llegar a un acuerdo decente”.