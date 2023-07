El Ayuntamiento de Guadalajara ratifica su compromiso con la ONCE y la igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes

Un nuevo cupón de la ONCE difundirá por toda España una de las imágenes “más dulces” de la ciudad, la del Bizcocho Borracho

miércoles 19 de julio de 2023 , 20:23h

El próximo domingo, 23 de julio, más de 5,5 millones de cupones de la ONCE llevarán por toda España la imagen de los bizcochos borrachos, un símbolo de la ciudad que lleva más de un siglo deleitando paladares.



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presentado hoy el cupón de la ONCE que el próximo 23 de julio llevará la imagen de uno de los símbolos más representativos de la ciudad, los bizcochos borrachos. Lo ha hecho junto al delegado territorial de la organización, Carlos Javier Hernández y el presidente de la federación provincial de hostelería de Guadalajara, Juan Luis Pajares.



No es la primera vez que la imagen de Guadalajara se muestra en un cupón de la ONCE. Ya fue protagonista en 1999, con la realización de un homenaje a la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Guadalajara, plasmando en el boleto la imagen del Rey Al-Faray y su compañera la Princesa de Éboli; en 2010, con motivo del 550 aniversario del otorgamiento del título de ciudad a Guadalajara; en 2015, con el incomparable Palacio del Infantado que presidió el cupón a nivel nacional en la colección de monumentos de España; en 2018, con la fotografía “Paseo por Guadalajara” realizada por una vecina de la ciudad, Juana María López; y en 2021, con la imagen del Mercado de Abastos.



Ana Guarinos ha dicho de los bizcochos borrachos que “son un dulce que lleva más de un siglo deleitando los paladares de residentes y visitantes, concretamente, desde 1880, momento en el que Antonio Hernando Guajardo se instaló en Guadalajara”. apostillando que actualmente es un “símbolo” de la ciudad.



La alcaldesa ha agradecido a la ONCE que haya elegido, una vez más, Guadalajara, para dar a conocer la ciudad, con la repercusión que supone que 5,5 millones de cupones difundan, en este caso, uno de nuestros dulces estrella y todo un dulce símbolo culinario de Guadalajara.



Guarinos ha puesto en valor la excelente relación que siempre ha existido con la ONCE, organización a la que en el año 2014 se le concedió la Medalla de Plata de la ciudad, a la que ha reconocido y agradecido su magnífica labor “por la inclusión de personas con capacidades diferentes, a través del empleo, la formación y programas y acciones de eliminación de barreras físicas y sensoriales, especialmente en la ciudad”, y le ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento para hacer de Guadalajara una ciudad “sin barreras y en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades”.



Por su parte, Juan Luis Pajares, presidente de la federación de empresarios de hostelería, ha agradecido a la ONCE la labor de difusión y el conocimiento de Guadalajara, en general, y de su gastronomía, en particular, que con los cupones dedicados a la ciudad se realiza.



Finalmente, el delegado territorial de la organización, Carlos Javier Hernández, ha puesto en valor la labor de la ONCE desde hace casi un siglo, indicando que fue el 8 de mayo de 1939 el momento en el que se empieza a emitir el primer cupón. Se ha referido también al número de personas que comercializan el cupón en la provincia, un total de 42, a nivel nacional, 19.500, y ha recalcado que el cupón da una oportunidad a las personas que lo distribuyen de participar en la vida social y tener autonomía y, en consecuencia, la posibilidad de cambiar su vida para que todos seamos “ciudadanos de primera”.