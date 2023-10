CSIF denuncia que la Bolsa Selecta del Sescam está inoperativa desde el pasado viernes

El Sescam publicó el jueves los listados definitivos correspondientes a la Bolsa de 2022, pero desde el viernes no se puede acceder a la aplicación informática

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 30 de octubre de 2023 , 19:35h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la aplicación informática de la Bolsa de Trabajo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) está inoperativa desde el pasado viernes, primer día en el que se podían presentar los recursos a la puntuación del baremo definitivo.



La Bolsa de Trabajo, más conocida como Bolsa Selecta, es una herramienta fundamental para evaluar los méritos de los trabajadores (experiencia profesional, formación, docencia, investigación y otros méritos) y participar de esta forma en nombramientos con carácter urgente. No en vano, supone en muchos casos el sustento económico de muchos profesionales.



El jueves pasado, el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam anunciaba la actualización de la Bolsa De Trabajo y señalaba además que "Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia de los servicios de salud de toda España con una Bolsa de trabajo plenamente actualizada".



Sin embargo, desde el viernes está inoperativa, lo que impide a los profesionales no sólo acceder a sus perfiles, sino presentar incluso recursos en caso de que la baremación definitiva no haya sido la correcta.



CSIF denuncia la política propagandística del Sescam, que presenta ante los medios una herramienta que no se puede utilizar. El problema es que se van a unir las presentaciones de recursos con la apertura, prevista para este viernes, de nuevas solicitudes y actualizaciones de méritos de la Bolsa 2023.