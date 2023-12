CSIF reclama judicialmente la recuperación de la carrera profesional en el Sescam

El sindicato expone que el Sescam es el único servicio de salud que tiene congelado este derecho y que las promesas del Gobierno de Page son “papel mojado”

jueves 14 de diciembre de 2023 , 04:55h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado acciones legales por vía administrativa para recuperar la carrera profesional para todo el personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).



La Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, más conocida como ‘Ley Cospedal’, paralizaba los nuevos reconocimientos de grados de carrera profesional. Desde entonces, miles de profesionales del Sescam han visto cómo su labor no ha sido remunerada debidamente, como sí ocurre en el resto de servicios de salud.



La suspensión de la carrera profesional por criterios presupuestarios “carece de justificación hoy en día, el próximo mes de febrero se cumplirán doce años de una medida injusta”, además de que todas las comunidades autónomas han recuperado este derecho, lo que provoca “una desigualdad retributiva no sólo entre servicios de salud, sino también entre los propios trabajadores del Sescam, ya que los profesionales que llegan de otras comunidades autónomas sí cobran la carrera profesional”, explica Sacramento Rodríguez, presidenta de CSIF Sanidad Castilla-La Mancha.



Rodríguez añade que “lo hemos intentando con diálogo, recogida de firmas, con movilizaciones, con reclamaciones, con unión sindical, con paros, con enmiendas a los Presupuestos… no ha habido manera. Las promesas de nuestros políticos son papel mojado, no valen nada. Parece que el único lenguaje que entiende la Junta es el judicial; es más largo, más tiempo de espera, pero estamos convencidos de que será el único que logrará la reactivación de la carrera profesional”, señala Rodríguez.



CSIF ha logrado con anterioridad, vía judicial, la primera sentencia de abono de carrera profesional en una categoría por promoción interna (octubre 2021) y el primer abono de la carrera profesional a un trabajador interino en el Sescam (diciembre 2020).



Rodríguez argumenta que “todo lo que conlleva un gasto presupuestario no se reconoce en el Sescam, se silencia, pero para otras cosas sí que hay dinero, como para aumentar la propia estructura de la Administración o para consolidar los altos cargos, para lo que modificó la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias en diciembre de 2019. Mientras tanto, el personal de ámbito sanitario sigue esperando”.



Así, CSIF expone otras sentencias conseguidas por los servicios jurídicos del sindicato en los últimos tres años que muestran cómo el Sescam obliga a acudir a la vía judicial para evitar el reconocimiento de derechos que conlleve un ajuste presupuestario: derechos de las profesionales embarazadas (pago de guardias en incapacidad temporal y riesgo derivado del estado de embarazo); de profesionales mayores de 55 años (apago de la atención continuidad en incapacidad temporal y exención de guardias); del personal residente (abono del complemento de formación, totalidad del sueldo base en las pagas extra y fin de discriminación a MIR embarazada); facultativos de las unidades móviles de Emergencias (abono del complemento de atención continuada); así como la primera sentencia en España que reconocía la enfermedad profesional a un trabajador contagiado por Covid.