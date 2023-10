Alovera preparada para recibir al ejército este sábado con la jura de bandera civil y una muestra para los vecinos

martes 17 de octubre de 2023

Este próximo sábado 21 de octubre Alovera va a ser un día muy especial en la vinculación del municipio de Alovera con nuestras Fuerzas Armadas y lo escenificará con dos actos abiertos al público local y visitantes que quieran acercarse.



La alcaldesa de la localidad, María Purificación Tortuero Pliego, presentó junto al subdelegado de defensa en Guadalajara, coronel Andrés Centenera Jaraba, la programación que se está preparando para realizar en el municipio dos eventos que refuercen el vínculo de la ciudadanía con la labor del ejército y el compromiso con la defensa nacional.



Ya cerrado el plazo de inscripción, más de doscientos jurandos realizarán el acto de Jura de la Bandera para población civil en las instalaciones del campo de fútbol Nuevo Tomillar, en un acto castrense con el Regimiento de Infantería "Nápoles" n.º 4 de Brigada «Almogávares» VI de Paracaidistas, con acceso libre a las gradas para presenciar el acto por parte de cualquier vecino o visitante.



Aunque la Jura Civil de Bandera constituye el elemento central de la jornada, también se ha preparado en las cercanías del evento, pero de forma diferenciada para no interceder en la solemnidad del mismo, de una muestra del ejército enfocada a los menores y las familias que quieran acercarse a la Calle Felipe Inés (o en el polideportivo del IES Carmen Burgos de Seguí si hay inclemencias meteorológicas).



Los menores del municipio acompañados de su familia o cualquier vecino podrán ver vehículos militares correspondiente al regimiento que realizará el acto de la jura, conocer su equipamiento y armamento, probar paracaídas adaptados a los menores o visualizar paneles informativos.



Además en su exposición a los medios la alcaldesa trasladó que la vinculación que tiene el municipio con muchos vecinos profesionales de las Fuerzas Armadas y un sentimiento mayoritario de orgullo a las mismas va a tener continuidad con una espacio público dedicado a las mismas, para lo que se va solicitar la donación de recursos del ejército para distinguir una rotonda en el futuro.



El subdelegado de defensa trasladó, a preguntas de los medios, que cualquier ayuntamiento puede solicitar la celebración de actos similares para llevarlos a su municipio como hizo Alovera.



Desde las once y media de la mañana del sábado que comience el acto castrense de jura de bandera y desde las once de la mañana con la muestra del ejército en el exterior del IES Carmen Burgos de Seguí cientos de aloveranos y visitantes podrán ser partícipes de los dos actos donde el ejercito sellará un compromiso muy especial con los asistentes y jurandos en Alovera.