Eligio Hernández, socialista y ex Fiscal General de España: "El único motivo de la amnistía es obtener los votos de Puigdemont para investir a Sánchez"

El jurista da por hecha la ley de amnistía, que tilda de inconstitucional, lamenta que en el PSOE vean a Sánchez como un "semidiós" y pide al partido que deje el "izquierdismo radical y sean españoles"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 07 de octubre de 2023 , 13:42h

El exfiscal general y socialista Eligio Hernández: "En el PSOE no hay democracia interna".



En declaraciones al diario EL DEBATE, Eligio Hernández declara sobre la constitucionalidad de la AMNISTÍA : "En varios artículos de opinión he dicho por qué no lo es y he puesto como ejemplo la tesis del ex magistrado Manuel Aragón y, también, la opinión irrefutable de alguien que no es jurista, como Javier Cercas. Conozco juristas, algunos incluso conocidos míos, que defienden que la amnistía cabe en la Constitución pero ninguno de ellos ha sido capaz de contradecir los argumentos de Manuel Aragón.



Y luego ya, ayer... El País... que se le ve el plumero, saca una serie de sentencias que se han emitido sobre la amnistía... He tenido la curiosidad de revisármelas todas, una a una, y en las referencias indirectas que hacen queda claro que para determinar la constitucionalidad de la misma, llegado el caso, habrá que examinar cuáles son los motivos. Y aquí, el único motivo, que se podrá ocultar pero es así, pasa por obtener los siete votos de los diputados del partido de Puigdemont para investir a Sánchez. Ése es el motivo y no la pacificación de Cataluña que, a pesar del primer avance con los indultos, no se ha logrado".