El PP de CLM critica que el PSOE no quiera debatir en las Cortes Regionales sobre temas nacionales porque Page siempre vota en contra de lo que dice en los medios de comunicación

Núñez afirma que dará la batalla para evitar que el PSOE rompa la tradición democrática de las Cortes y cercene la palabra y la libertad de expresión al resto de grupos políticos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 28 de septiembre de 2023 , 13:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este jueves que dará la batalla para evitar que el PSOE rompa la tradición democrática de las Cortes y cercene la palabra y la libertad de expresión al resto de grupos políticos.



De esta forma se ha expresado el presidente del PP en la región durante su intervención en las Cortes Regionales, donde ha hecho referencia a la dinámica poco edificante que está adquiriendo el PSOE de la región, muy similar al del PSOE nacional, merced a la modificación del reglamento de las Cortes para que no haya forma democrática de debatir y votar asuntos nacionales. Una decisión arbitraria y absurda que no es democrática.



Así se ha referido Núñez a la decisión de prohibir llevar debates generales a los plenos sobre asuntos nacionales, además del veto a los 193 debates presentados por el PP a la mesa de las Cortes. Una decisión que afecta a la inmediatez y la actualidad de debatir sobre asuntos del momento y que permite que se puedan extraer conclusiones y que se busquen soluciones a través del voto para convertirlas en políticas públicas.



El máximo responsable del PP-CLM se ha preguntado por qué tiene miedo Page a votar en las Cortes, si es lo más valioso en democracia, y ha recordado que el PP quería llevar a este pleno asuntos de vital importancia para la región como es el caso de las reivindicaciones del sector del vino, ahora que está finalizando la campaña de la vendimia, o las listas de espera sanitarias, que cuentan con unos datos dramáticos. El PSOE de Castilla-La Mancha no ha permitido que se hable de estos asuntos en el parlamento tras su veto a los debates que el PP presentó a la mesa de las Cortes.



Paco Núñez ha afirmado que los diputados del PSOE hacen el ridículo con su actitud totalitaria, poco democrática y preocupante. Y ha continuado relatando que los socialistas, no quieren que se hable en el parlamento de la unidad del estado y su configuración. No quieren que se vote en las Cortes sobre asuntos nacionales porque no quieren hacer lo mismo que la pasada legislatura, es decir, votar a favor de los indultos, de la modificación del Código Penal o de la Ley del ´sólo sí es sí’.



El PSOE, según Núñez, no quiere seguir votando lo contrario de lo que Page dice en los medios de comunicación, porque eso demuestra que es un político sin credibilidad ni palabra. Además, ha añadido que, si el presidente regional habla todo el día de temas nacionales en medios de comunicación y no permite que se hablen ni se voten en las Cortes, constituye un verdadero esperpento que no es ético ni democrático.



Sobre este asunto ha dicho que no se puede tolerar la actitud del PSOE y ha reafirmado su intención de dar la batalla contra lo que ha definido “el atropello democrático” que supone cercenar la palabra en las Cortes, algo que recurrirá con el fin de que se pueda hablar y votar en el parlamento regional sobre asuntos que nos afectan a todos.



Ha concluido afirmado que cree en la democracia, en las instituciones, en Castilla-La Mancha y en España y que la va a defender frente a los independentistas y frente al PSOE de Sánchez. Y ha pedido a los socialistas de la región que rectifiquen antes de que toda España sepa qué está ocurriendo en nuestro parlamento.



La política educativa de la Junta se resume en las promesas sin cumplir



Sobre la comparecencia del consejero de Educación que ha tenido lugar este jueves en las Cortes, Núñez ha comentado que, como quedó demostrado en la comisión de hace dos días, en Castilla-La Mancha seguimos sin educación gratuita de 0 a 3 años; sin matriculas gratis para los alumnos de primer año de la UCLM; sin grandes infraestructuras prometidas por Page, como el Conservatorio de Almansa o el colegio del barrio Medicina de Albacete; y ha afirmado que la bolsa de empleo de profesores se gestiona de manera pésima, dándose el caso de que se llame a docentes el día antes de su incorporación.



Además, Núñez ha señalado que hay demasiadas jornadas parciales, que hay un exceso de burocracia para los profesores, lo que hace que dediquen más tiempo al papeleo que a dar clase y que faltan pedagogos, no hay enfermería escolar o faltan psicólogos.



Finalmente, el presidente de los populares ha insistido en que la política educativa del gobierno se resume en promesas sin cumplir, en anuncios y en falsedades, y ha afirmado que, tras nueve años gobernando, el PSOE no puede echar la culpa a nadie porque ha tenido tiempo suficiente para cumplir con su programa educativo.