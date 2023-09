Chinches en un hospital de Albacete, pacientes y personal sanitario del Perpetuo Socorro sufren las picaduras de estos parásitos

sábado 23 de septiembre de 2023

La plaga de chinches empezó en el mes de junio en Geriatría, pero ha saltado a otras plantas sin que las fumigaciones de las habitaciones hayan evitado que personal y pacientes del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete sigan sufriendo las picaduras.



Personal sanitario que trabaja en el Hospital Perpetuo Socorro de Albacete ha confirmado a Diario Sanitario que el problema de los chinches empezó durante el mes de junio, pero se ha agravado a lo largo del verano. De hecho, los profesionales, como los pacientes, presentna picaduras de las que han remitido imágenes.



En este contexto, servicios del Hospital General Universitario de Albacete se encontraban este viernes con dificultades para trasladar pacientes al Perpetuo Socorro, ya que la plaga de chinches tiene en jaque al centro.



La Gerencia de Atención Integrada de Albacete, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, va a iniciar la próxima semana una actuación integral sobre la primera planta del Hospital Universitario Perpetuo Socorro.



El objetivo no es otro que lograr erradicar la presencia de insectos rastreros, que se han identificado como chiches de cama, que se detectaron en la segunda quincena del mes de agosto en algunas habitaciones de esa planta, ha informado la Junta en nota de prensa.



En el momento de la detección inicial, esta situación se puso en conocimiento de los servicios pertinentes iniciándose el protocolo de actuación de control DDD (desratización, desinsectación y desinfección).



Los tratamientos realizados hasta la fecha no han logrado los resultados esperados por lo que, la dirección de la GAI, en colaboración y coordinación con los mandos intermedios de los Servicios implicados y con las recomendaciones de los especialistas en la materia, tras mantener distintas reuniones con los profesionales, ha decidido llevar a cabo una actuación integral en toda la planta para dar solución definitiva a la situación.



Para que sea efectiva esta actuación, desde el pasado jueves no se ingresan pacientes nuevos en la primera planta del Hospital Universitario Perpetuo Socorro, puesto que el martes debe iniciarse el proceso que se realizará por fases de actuación continuas, sectorizando la planta.