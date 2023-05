Fuente : OKDIARIO

OTRA VEZ PAGE EN LA PRENSA NACIONAL : "Un Page perjudicado abochorna a la candidata del PSOE en Talavera en un acto de precampaña"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 10 de mayo de 2023 , 18:29h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un día sí y otro también el socialista Page es noticia en los medios de comunicación nacional.



Este miércoles le toca el turno al diario digital OKDIARIO que publica una noticia cuyo titular es : "Un Page perjudicado abochorna a la candidata del PSOE en Talavera en un acto de precampaña".



Según el digital que dirige Inda hubo "Besos, zarandeos y abrazos desmesurados. Así saludaba Emiliano García-Page a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Talavera de la Reina durante un mitin de precampaña en el municipio. El líder regional apareció en el acto perjudicado y visiblemente nervioso, llegando a besar a la candidata, Tita García Élez, varias veces en la cabeza.



El líder del PSOE en Castilla-La Mancha presentaba así a su candidata, que no dijo palabra ante tal muestra de afecto. Sólo mostraba una risa nerviosa entre los brazos de García-Page. Ya en el atril, el presidente de la Junta comenzó a bromear sobre el estado civil de la candidata socialista. «Hasta que no la case no va a dejar de ser alcaldesa. Si quieren los del PP quitarse a Tita de encima ya saben lo que tienen que hacer», bromeaba. Unas declaraciones de tono machista que chocan con el discurso «feminista» que pregona el Gobierno de Pedro Sánchez.



Pero la curiosa presentación electoral no terminó ahí. Emiliano García-Page criticó que los organizadores pusieran el cartel de campaña del PSOE en el fondo del escenario y no el de una boda. «Yo sé que estas fotos de gestión son estupendas pero a mi ponedme la de boda que habéis puesto antes», dijo a la vez que añadía «ponedme a Tita, hacedme el favor, que me inspira mucho».



En esta misma línea continúa OKDIARIO, el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha bromeó con compartir apellido con el presidente del Gobierno y admiró la capacidad de la candidata de Talavera de la Reina para «irse a su barrio y bailar». En este sentido, García-Page se comprometía con ella a bailar si ganaba el PSOE. «¡Serás la primera con la que baile!», dijo.



Hernández critica la actitud bochornosa y machista de Page hacia la alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Élez: “Page está fuera de juego”.-



La candidata a la Alcaldía de Illescas del Partido Popular, Alejandra Hernández, ha criticado la actitud “bochornosa e incomprensible de Page”, en el acto de candidatura a la Alcaldía de Talavera de la Reina, de Tita García Élez, “donde el candidato socialista comentó en tono machista: “Hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa”.



Así lo ha resaltado hoy en declaraciones a los medios de comunicación durante la rueda de prensa en la sede de Toledo, Hernández ha aseverado, “es una auténtica vergüenza, y desde luego es una actitud impropia de un presidente de una comunidad autónoma.”



Hernández ha sido contundente con Emiliano García-Page, “esto solo demuestra que está completamente fuera de juego y que desde luego no está en condiciones de gobernar Castilla-La Mancha”.



El acto de candidatura de Tita, “se convirtió en un Tita busca novio y Emiliano García-Page lo apadrina”, algo que para Hernández es “completamente machista se mire por donde se mire. Es vergonzosa ya la actitud de Emiliano García-Page y desde luego ninguna mujer tiene por qué soportar lo que se ve en ese video donde se ve a la propia alcaldesa de Talavera que no sabe ni dónde meterse”.



Como muestra de apoyo a todas las mujeres, la candidata a la Alcaldía de Illescas del PP de C-LM ha dicho “no comparto la visión política de Tita, ni su gestión, pero desde aquí toda mi solidaridad con ella porque solamente como les decía hace falta ver el video de la vergüenza para advertir su gesto de incomodidad, recibiendo besos y abrazos desproporcionados e impropios por parte de un señor que pretende abanderar la lucha por la mujer”.



La política de Page hacia las mujeres “no es otra que, si estas soltera Emiliano os busca novio o marido, y si estáis casada no podéis ser alcaldesas” y ha subrayado que esa actitud abochorna a las mujeres castellanomanchegas.



Hernández ha criticado a Page que, si una mujer decidiera casarse, no tiene que dejar de ser alcaldesa, “este señor ha perdido el norte”, y le acusa de vivir en otra época “cuando las mujeres no podíamos elegir nuestro destino que ya se terminó en nuestro país hace mucho tiempo, aunque Emiliano García-Page siga completamente anclado en ese pasado, en el que se cree dueño del destino de las mujeres. Es algo inaudito”, ha remarcado.



En definitiva, Alejandra Hernández ha propuesto al presidente de C-LM “dejarse de tanto machismo”, ya que, “no es la primera vez que nos deleita con algún tipo de palabras en ese sentido”, y ha incidido, “una vez más demuestra Emiliano García-Page que no está en condiciones de gobernar nuestra tierra”.



“Menos mal que en apenas unas semanas Paco Núñez será gracias al apoyo de todos los manchegos, presidente de Castilla-La Mancha. Paco es una persona que ha demostrado saber gestionar, pero que sobre todo ha demostrado el respeto a las mujeres y por encima de todo, respeta a las mujeres independientemente de su estado civil”, ha finalizado.