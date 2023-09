La presentadora peruana Laura Bozzo, enfadada, pide abandonar 'GH VIP 8'...solo unas horas después entrar

sábado 16 de septiembre de 2023 , 17:24h

Laura Bozzo se ha mostrado tan indignada con un tema relacionado con las normas, que ha comunicado su decisión de querer abandonar a tan solo unas horas de empezar.



Laura Bozzo se ha quedado en shock al conocer una parte de la mecánica de la primera noche de ‘GH VIP 8’ que no le ha hecho ni pizca de gracia. Parte de los concursantes tienen que estar en una cueva ubicada en un sótano en la que no cuentan con las mismas comodidades que tienen en la casa. Para poder salir de ese sótano, la presentadora Marta Flich les ha explicado a los concursantes que tenían que encontrar unas bolas doradas y que, los que las consiguieran, serían los que podían ir a la casa. Un juego del que Laura Bozzo no ha querido participar. De hecho, tan indignada se ha mostrado, que ha comunicado su intención de abandonar. "¡Yo me voy! Quiero hablar con alguien de producción", ha dicho visiblemente enfadada durante la gala en directo.



Laura Bozzo no se ha quedado ahí. La comunicadora peruana ha comentado que “a mí no me hace falta esto”. Y durante una conversación con su compañera Carmen Alcayde ha dicho que “esto no es lo que habíamos hablado”.



Finalmente, ha habido un gesto por parte de sus compañeros con el que han conseguido que Laura no abandone la casa tan solo una hora después de entrar en ella.



Los compañeros de Laura Bozzo, al ver que por un momento ha tenido claro eso de marcharse del concurso, le han otorgado una de las bolas doradas, que eran las que daban acceso a la casa de ‘GH VIP 8’ y las que permitían salir de esa cueva en la que ella tenía claro que no iba a vivir.



Con lo que también ha contado Laura Bozzo ha sido con el consejo de su compañera Oriana Marzolli. La concursante ha abandonado algún que otro reality al verse superada por situaciones que no ha sabido gestionar. Nadie como ella para entender a la presentadora, de ahí que no haya dudado en darle un consejo para que lleve la experiencia lo mejor posible. "Tienes que controlar la ansiedad...Yo tuve una experiencia parecida a la tuya y fui de queen”, ha recordado.



Laura Bozzo también ha hablado del amor. La presentadora no ha perdido el tiempo y ha dejado claro cuál es su prototipo de hombre. Durante una charla con sus compañeros ha asegurado que a ella le gustan los hombres jóvenes. Todo estos han sido momentos con los que ha quedado claro que es una de las que más promete a la hora de dar juego en 'GH VIP 8.