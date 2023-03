ÚLTIMA HORA : Un potente terremoto sacude Ecuador y Perú: registran una primera víctima mortal

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 18 de marzo de 2023 , 20:22h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un sismo de magnitud 7 se registró este sábado 18 de marzo en la ciudad de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).



El movimiento telúrico comenzó a las 12:12 (hora local) y se originó a 85 kilómetros al Noreste de Zarumilla con una profundidad de 78 kilómetros, una intensidad de IV y latitud y longitud de -2.81, -79.95 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emtido fue de color amarillo precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.



Al menos una persona ha fallecido en Ecuador tras el seísmo de magnitud 6.5 en la escala abierta de Richter, que se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador, y que ha provocado varios daños materiales.



Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el seísmo ocurrió a las 12:11 hora local (18:12 hora peninsular española) a 2,78 grados de latitud sur y a 79,93 grados de longitud oeste.



Al menos una persona ha fallecido en Ecuador tras el seísmo de magnitud 6.5 en la escala abierta de Richter, que se registró este sábado en la provincia del Guayas, en la zona costera de Ecuador, y que ha provocado varios daños materiales.



Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el seísmo ocurrió a las 12:11 hora local (18:12 hora peninsular española) a 2,78 grados de latitud sur y a 79,93 grados de longitud oeste.



El temblor ocurrió a una profundidad de 44 kilómetros, y a 29,12 kilómetros de Balao (Guayas), en el suroeste de Ecuador.



Tras el primer terremoto se produjo otro de magnitud 4.8 a una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto.



La Secretaría de Gestión de Riesgos señaló que se han detectado afectaciones en el centro cantonal de la cuidad andina de Cuenca, donde colapsó la fachada de una vivienda sobre un vehículo, del cual se reporta una persona fallecida.



El terremoto se sintió con fuerza, incluso en la capital ecuatoriana, Quito, en la zona andina del país.



El Instituto Geofísico recibió informes de la población que sintió el seísmo en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, y también en la de Loja, así como en la costera de Manabí y en la amazónica de Zanora Chinchipe.



El Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) señaló que el seísmo no reúne las condiciones para provocar un tsunami.



En el centro de la ciudad costera de Guayaquil cayeron algunos escombros desde casas antiguas.



Poco después de ocurrido el sismo, la empresa estatal de petróleo, Petroecuador, indicó que no tenía registros de novedades en sus instalaciones y señaló que "se cumplió el protocolo para estos casos y la operación continúa con normalidad".



La Secretaría de Riesgos indicó que no se han reportado novedades en los aeropuertos.



El fuerte sismo, además, alcanzó una magnitud 7 en territorio peruano, según el reporte de Instituto Geofísico del Perú (IGP), que agregó que diez minutos después se produjo otro movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la misma zona.



Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.



Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.



El próximo 16 de abril, Ecuador recordará el séptimo aniversario de uno de los terremotos más destructivos de su historia reciente, de magnitud 7.8 y que causó más de 670 muertos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.



Dicho terremoto azotó con intensidad las provincias de Esmeraldas (fronteriza con Colombia) y su vecina Manabí, pero también afectó a otras zonas y se sintió con fuerza incluso en Quito.







Cinturón de Fuego del Pacífico



Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los movimientos telúricos más fuertes del mundo.



El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.



En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.



El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.