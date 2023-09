Arriversos da voz a la creatividad de Guadalajara en su exitosa Jam Session

jueves 14 de septiembre de 2023 , 16:41h

Con las peñas de Guadalajara llenando de música y fiesta las calles y plazas de la capital, el festival ARRIVERSOS consiguió que la poesía volviera a hacerse escuchar en mitad de las Ferias y Fiestas, con su tradicional Jam Session, de la que pudo disfrutar más de un centenar de personas, que se acercaron ayer a la Plaza del Jardinillo.El micrófono abierto del festival de poesía de Guadalajara dio cabida ayer a todo el que quiso sumar sus versos y canciones al acto inaugural de su 19ª edición, al que acudió el concejal de cultura, Javier Toquero, que no quiso perderse la ocasión de disfrutar de este evento, presentado por el dúo cómico Los Moreno Bros.En esta edición los amantes de la poesía y muchos paseantes que se encontraron con el evento pudieron disfrutar de una entretenida velada en la que no faltaron la música y los clásicos.Una treintena de personas ocupó el escenario por turnos de cinco minutos a lo largo de dos horas y media en la que no faltaron homenajes a poetas ausentes, momentos de ternura, intervenciones en familia y voces consagradas de la poesía de Guadalajara.Al terminar el acto, Gracia Iglesias, directora del festival, agradeció a todos su participación y añadió estás palabras: “Id y proclamad la poesía”.El próximo evento de ARRIVERSOS tendrá lugar el miércoles 20 de septiembre a las 20:00 h. en el Teatro Moderno.La poeta y presentadora de la televisión gallega Yolanda Castaño ofrecerá el espectáculo poético musical “IDIOMA DA TINTA”, acompañada del artista Isaac Garabatos. Entre los dos crearán un envolvente diálogo entre música y poesía de exquisita frescura.El Teatro Moderno también acogerá un espectáculo el día 22 de septiembre a las 20h. “DYSO SPOKEN RAP”, demasiado poeta para los raperos, demasiado rapero para los poetas, es único en su clase y tiene algo importante que decirnos con inquietud, su nuevo libro-disco: ¡No seamos rebeldes, seamos re-verdes!Las siguientes citas del festival serán los días 24, 29 y 30 de septiembre.El cartel anunciador de esta edición de ARRIVERSOS es creación de la ilustradora vinculada a Guadalajara Clara Aguado.La imagen representa el corazón de la poesía con frutos de palabras y hojas de versos.Se distribuirá por internet a través de las redes sociales del festival y a través de los 75 carteles y 1.000 dípticos informativos que se repartirán por los espacios culturales de toda la ciudad.Asimismo, la organización invita a todo el mundo a seguir el festival a través de Instagram (@Arriversos), Facebook y Twitter utilizando los hashtags #ArriversosPoesía y #Arriversos2021.Miércoles 20 de septiembre a las 20h.Espectáculo poético musical de la poeta Yolanda Castaño y el músico Isaac Garabatos.Viernes 22 de septiembre a las 20h.Domingo 24 de septiembre a las 19h.Espectáculo poético musical de la compañía teatral La Pequeña Buda.Viernes 29 de septiembre a las 19h.Performance-paisaje sonoro, el lago alrededor del lago; de Víctor López.Sábado 30 de septiembre de 10h. a 13h.Taller de Experimentación Poética y Artística de Víctor López (requiere inscripción previa en [email protected] ).