Castilla-La Mancha pide el cese del presidente de Renfe ante los continuos retrasos en los trenes

lunes 28 de agosto de 2023 , 19:04h

El consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha avanzado que va a pedir a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Fernández, que "valore la continuidad del presidente de Renfe", Raúl Blanco, tras no haber solucionado los continuos episodios de retrasos en trenes Avant que conectan Ciudad Real y Toledo con Madrid, a lo que ha sumado la falta de respuesta a las quejas elevadas por su departamento.



Según ha considerado, "no están capacitados ni para contestar a una carta, y menos para solucionar problemas en un servicio de excelencia como Avant", tal y como ha apuntado a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Toledo.



"Tiene que haber servicio excelente todos los días del año. Entiendo que este gobierno ya ha cogido el toro por los cuernos con las obras de Atocha, pero lo que no entiendo es que quienes presten ese servicio no den la cara ante sus usuarios y que hagan oídos sordos de las reivindicaciones de los representantes de la ciudadanía", ha apuntado el consejero de Fomento.



El último episodio de retrasos ha tenido lugar este mismo viernes. A primera hora de la mañana Adif comunicaba que los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Andalucía, Toledo y el Levante estaban registrando retrasos medios de 25 minutos por una incidencia en una infraestructura entre Los Gavilanes y Bif. Torrejón de Velasco, que ha sido solucionada minutos después.



Tras la denuncia y petición pública del consejero castellanomanchego, el presidente de Renfe se ha comunicado con el mismo para agendar una reunión bilateral en la que analizar la situación de las deficiencias en los servicios Avant que operan entre Madrid y localidades como Ciudad Real o Toledo, según han confirmado a Europa Press fuentes del departamento.