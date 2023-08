Feijóo lo tiene claro para su investidura : “Dialogar sí; chantajes y subastas, NO”

domingo 27 de agosto de 2023 , 20:34h

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, definió este domingo la hoja de ruta que piensa seguir en las negociaciones con otras formaciones políticas para tratar de sacar adelante la investidura que le ha encargado el rey Felipe VI. “Hablar sí, dialogar también. Pero chantajes no, subastas no, someterme a lo que quieran las minorías no”.



Así lo anunció Feijóo durante un mitin organizado por el PP en el Castillo de Sotomayor (Pontevedra) para inaugurar el nuevo curso político pocos días después de que el jefe del Estado le encargase esta semana someterse a un debate de investidura al haber sido la fuerza más votada en las elecciones generales del 23 de julio.



Feijóo se comprometió a “hablar con todos” los partidos que quieran reunirse con él antes del debate que acogerá el Congreso de los Diputados los días 26 y 27 de septiembre y desveló como novedad que también quiere mantener encuentros “con todos los presidentes autonómicos que quieran aportar” algo en el proceso hacia su investidura.



Pese a todo, el líder de los populares fue realista en su planteamiento al admitir que Sánchez tiene opciones de seguir en La Moncloa si pone de acuerdo a todos los partidos nacionalistas e independentistas y, en tal caso, afirmó que no está dispuesto a hacer lo mismo que el secretario general del PSOE porque “es mejor perder una investidura y que no pierda España”.



Feijóo recordó que el actual Gobierno de coalición en funciones “a mentir le llama cambiar de opinión” y advirtió de que ahora “están buscando en la fábrica de mentiras nuevas mentiras” para llamar de otra manera a la amnistía, al referéndum de independencia y a la desigualdad que exigen los partidos independentistas para volver a hacer presidente a Sánchez.