El BM Guadalajara empieza la temporada empatando (34-34) en el David Santamaría

domingo 27 de agosto de 2023 , 13:08h

Este sábado se ha disputado en el David Santamaría el primero de los amistosos de pretemporada que el Balonmano Guadalajara tiene programados y en el que los pupilos de Juan Carlos Requena conseguían el aprobado, en lo que a juego se refiere, dejando buenas sensaciones en la retina de la afición alcarreña que poblaba el feudo de los morados en la calurosa tarde de agosto.



El técnico almeriense, como había avisado en la previa, hizo buen uso de toda su plantilla, dando minutos desde a los más jóvenes, como Álvaro García León o Carlos Maya, a las estrellas consagradas del equipo, como el capitán Panchito Lombardi, que demostraba estar en una forma física inmejorable, o Jorge Romanillos, buque insignia del club.



El siete inicial elegido por Requena para la salida a pista estaba formado por Dani Santamaría bajo palos, acompañado de Quique Calvo y Manu Catalina por la derecha, doble pivote con Miguel Llorens y Jorge Romanillos y Haitz Gorostidi junto al capitán Panchito Lombardi por la izquierda.



Los compases iniciales estuvieron marcados por el nerviosismo de ambos conjuntos, con mucha ansiedad por volver a las pistas y jugar, pero una vez pasados los primeros momentos, el BM Guadalajara se iba haciendo con el parquet, consiguiendo un primer parcial de 3-2.



Los sorianos se presentaban como un equipo solvente, con un gran Sambe en portería, que lograba frustar los lanzamientos de penalti, tanto de Denys Barros como de José Luis Román, quien se mostraba más experimentado y lograba marcar en el rechace. Mientras en ataque quien ostentaba un papel destacado era Figueredo, muy bien acompañado por el ex jugador morado Juan Marmesat.



Al llegar el ecuador de la primera mitad, las fuerzas se igualaban con un 7-7 en el marcador. Los morados, en este primer amistoso de amarillo, trabajaban con su nuevo lateral izquierdo Juan Jódar, quien en esta ocasión, demostrando la polivalencia de que se hablaba en su presentación, ocupaba el lateral derecho con soltura, tanto en ataque como en defensa, lo que permitía un descanso a su compañero Manu Catalina en el banquillo.



Si bien el resultado en el marcador estaba igualado, las sensaciones sobre la pista no eran las mismas. Los pupilos de Requena llevaban la batuta del juego y si el resultado no era más abultado., 11-9 en el minuto 21:00, sin duda era por la gran actuación del cancerbero rival.



Llegado el minuto 22:42 se temió lo peor, al caer al suelo muy dolorido José Luis Román aquejándose de su rodilla izquierda tras un choque con el rival, pero todo parecía quedar en un susto, a la espera de las pertinentes revisiones médicas de las que el club informará debidamente.



Mientras, sobre la pista, sus compañeros seguían plantando cara a los rudos sorianos, que estaban dispuestos a demostrar que no habían ido hasta Guadalajara de visita y conseguían llegar al descanso por delante en el marcador, con un 15-17 tras un gol de bella factura de Gorostidi que conseguía batir a reloj parado a los defensores sorianos.



La segunda parte arrancaba con un BM Guadalajara enchufado, que salía con toda la energía para remontar, tanto es así que a tres minutos de la reanudación ya se ponían por delante 19-17. El conjunto alcarreño utilizaba las rotaciones mostrando alineaciones de lo más novedosas y dando minutos a jugadores del filial que este año contarán con tiempo de calidad en el primer equipo, como Jesús Ángel Lucía en portería, Jesús Arribas en el central o Carlos Maya en el lateral izquierdo.



Al llegar los compases finales, a los locales pareció apagárseles un poco la pila, demostrando que era su primer partido de pretemporada, muy al contrario que su rival, que aprovechó bien sus ocasiones. No obstante, a los sorianos se les hizo cuesta arriba batir la calidad de jugadores como Lombardi, Llorens o Santi Simón, que consiguieron en un arreón final amarrar un empate 34-34.



Al finalizar el encuentro, el técnico morado se mostraba satisfecho de lo que había visto de su equipo, con algunos errores que corregir y con la necesidad de más tiempo para conjuntarse con los nuevos fichajes y los jugadores del Senior, pero, en definitiva contento de lo visto sobre la pista alcarreña.