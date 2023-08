Ecuador elegirá su presidente el 15 de octubre entre la correísta Luisa González y Daniel Noboa

lunes 21 de agosto de 2023

La correísta Luisa González y el joven empresario Daniel Noboa se disputarán la Presidencia de Ecuador en una segunda vuelta el próximo 15 de octubre, después de que el escrutinio de las elecciones les sitúe como los dos candidatos más votados.



Con casi el 78% de los votos escrutados, González ostentaba el 33,19% de los votos y Noboa el 24,04 %, seguidos con el 16,37 % por el asesinado Fernando Villavicencio, al que sustituye Christian Zurita.



Si bien las encuestas ya preveían que González sería la más votada en la primera vuelta, gracias al voto duro que acostumbra a tener la corriente política de Rafael Correa, Noboa no estaba en las quinielas y su apoyo tuvo un un ascenso meteórico en los últimos días, impulsado por el voto joven y por presentar una imagen de "outsider".



González, una abogada y exasambleísta que ocupó varios cargos dentro de la administración de Correa, destacó en una intervención pública frente a sus seguidores que será la primera mujer en disputar la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales en Ecuador.



"Hacemos un llamado a la unidad de todos los ecuatorianos", dijo González, que siguió los resultados acompañada en Quito por el exvicepresidente del Gobierno de España y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias.



Para la candidata de la Revolución Ciudadana, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acérrimo enemigo de Correa por las denuncias de presunta corrupción que hizo en su contra a lo largo de su carrera periodística, perjudicó su candidatura y le impidió lograr una victoria en primera vuelta.



Para haber ganado en primera vuelta necesitaba haber aglutinado el 50% de los votos o, por el contrario, al menos 40% y no menos de diez puntos porcentuales de ventaja sobre el resto.



Noboa, de 35 años e hijo del magnate Álvaro Noboa, que fue cinco veces candidato presidencial, se convirtió en la sorpresa de la noche al situarse en el segundo lugar y pasar al balotaje donde de nuevo un Noboa se enfrentará al correísmo, como ya hiciese su padre en 2007 frente a Correa.



El candidato de la alianza política ADN comenzó a ganar impulso después de su participación el domingo pasado en el debate presidencial, al punto que adelantó a otras caras más conocidas y mediáticas dentro de la carrera presidencial como el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, el político ambientalista Yaku Pérez y el exlegionario y empresario especialista en seguridad Jan Topic.



"No será la primera vez que un nuevo proyecto le da la vuelta al 'establishment' político. Esa frescura en hacer política es lo que nos ha llevado acá", aseguró en la conferencia de prensa, celebrada en Guayaquil y a la que su personal de campaña no dejó acceder ni a medios ni a agencias internacionales.